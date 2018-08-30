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Yeni Zelanda evcil kedileri yasaklamayı planlıyor

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Yeni Zelanda konseyi, yerli kuş türlerini korumak için evcil kedileri yasaklamayı planlıyor
Yeni Zelanda evcil kedileri yasaklamayı planlıyor

 

Yerel yaban hayatını korumak için hazırlanan yasada evcil kediler Yeni Zellanda'nın Omaui köyünde yasaklanabilir. Kedileri olan ailelerin ise başka bir kedi sahiplenilmesine izin verilmeyecek.

 

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Yeni yasa önerisi Omaui köylülerini ise kızdırmış görünüyor.  Köylüler yasayı hazırlayan konseyi polis devleti gibi hareket etmekle suçluyor.

Ancak yerel otorite, tufan gibi daha büyük olanların yanı sıra, fantail, kahverengi sarmaşık, gri ötleğen ve parlayan guguklu kral balıkçıl gibi küçük yerli kuşlara ev sahipliği yapan Omauri'de 230 hektarlık ova ve ormanı korumak istiyor.

 

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Biyogüvenlik operasyonları müdürü Ali Meade ulusal haber bülteni Newshub'a yaptığı açıklamada kedilerin doğada bulunan böcek, kuş ve sürüngen gibi canlıları avladığını ve bunun yaban hayatı için oldukça  tehlikeli olduğunu  belirtti.

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