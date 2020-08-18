Yeniboğaziçi Belediyesi kampı susuz bıraktı

Belediyeden tankerciye tehdit!..

Yeniboğaziçi bölgesinde, faaliyet gösteren Karavan Kamp Alanına yönelik Yeniboğaziçi Belediyesinin sorun yaratma girişimleri devam ediyor.Orman Dairesine ait alanı kiralayarak, Turizm Bakanlığından aldığı izin sonrasında, çok uzun yıllar, faaliyet gösteren Yeniboğaziçi karavan kamp alanına, sürekli olarak sorun çıkartan,Yeniboğaziçi Belediyesi Başkanı Mustafa Zurnacılar, kamp alanının kendisine devredilmemesi nedeniyle, Türkiye’den gelen suyu, kamp alanına bağlamazken, bukez kamp alanına su sağlayan tanker sahiplerini de tehdit ederek, kamp alanına su götürmeleri halinde, belediye tarafından verilen izinin iptal edileceğini söyledi.

Belediyelerin, halka beledi hizmetleri sunma yerine, karavan kamp alanlarında işletme girişimlerine kalkışmasına, tepki gösterilirken, devletten kiralanan bir yere uygulamaya çalıştığı tehdit ve engelleme girişimleriniden doğan sonucun da büyük olaylara gebe olduğuna vurgu yapıldı. Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından yıllardır el konulmaya çalışılan ve Türkiye’den gelen su bile bağlanmayarak sıkıntı yaratılan kamp alanının, girişine konan zabıta kulübesinde görevlendirilen, zabıta memurlarının sayısı artırılırken, kampta kalanlara bu yönde korku verilmeye çalışıldığı öne sürülüyor.

BENİ İZNİMİ İPTAL ETMEKLE TEHDİT ETTİ

Karavan kamp alanına tanker ile su götüren Ahmet isimli tanker sahibi, Detay Gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye’den gelen su, kamp alanına belediye tarafından bağlanmadığı için, kampın su sorununu gidermek için yıllardır tankerim ile oraya su taşıyorum. Belediye eski Başkanı Katip Demir zamanında yine engellemelerde bulunulmuş ve bana ceza kesilmişti. Ben işimi yaparak ekmek paramı kazanma derdindeyim. Katip Demir zamanında da epey rahatsız olmuş ancak daha sonra sorun giderildiği için rahatlamıştım. Ancak başkan değişince bu defa yeni başkan Mustafa Zurnacılar, kamp alanına su götürürsem iznimi iptal edeceğini söyleyerek beni bunun ile tehdit etti. Ben işimi yapmak taraftarıyım ama diğer taraftan da sürekli beni engellemeye çalışan belediye var. Çok sıkıntı çekiyorum dedi.

BELEDİYE BELEDİ HİZMETLERİ VERSİN GERİSİNE KARIŞMASIN

Orman Dairesi Müdürü, Cemil Karzaoğlu, yaptığı açıklamada, Yeniboğaziçi Bölgesindeki karavan kamp alanının yeri, Orman Dairesine aittir. Yani o arazi Orman Dairesinin malıdır. Bu araziyi kiralayan ise Karavan Kamp Alanının yönetimidir. Kısacası Orman Dairesinin kiracısı, Kamp-Der’dir. Belediyenin bu alanda beledi hizmetler dışında söz söyleme hakkı yoktur. Sorun varsa, sorun mal sahibi ile kiracı arasında görüşülür ve sorunların giderilmesine çalışılır. Belediye oraya beledi hizmetlerini versin. Parasını alsın. Gerisine karışmasın. Çünkü belediyeler karavan alanı kamplarını çalıştırmaya soyunmamalıdır. Onların görevi vatandaşa beledi hizmetleri vermektir dedi.

BELEDİYE SÜREKLİ ENGEL ÇIKARTIYOR

Kamp – Der Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Uluçaylı, Detay Gazetesine yaptığı açıklamada, 263 karavanın bulunduğu Yeniboğaziçi kamp yerinde, yıllardır belediyenin yarattığı sorunlar ile uğraşıyoruz. Ülkede bir salgın dönemi yaşıyoruz. Uçak ve gemilerin kısıtlı olarak Ada’ya geldiği bu dönemde, vatandaşlarımızda ülke dışına çıkmakta, tatile gitmekte zorlanıyor. Bu dönemde böyle bir yer çöldeki vaha gibidir ve halkın rahatlamasına neden oluyor. 18 kanser hastasının, temiz havada hastalık ile mücadele etmesinin yanısıra, çoğunluğu emeklilerden oluşan kamp sakinleri de hafta sonlarını burada geçirerek biraz rahatlıyor. Ancak, devletin böyle yerleri çoğaltıp, halkın tabiat ile iç içe yaşamasını sağlaması beklenirken, tam aksine Yeniboğaziçi Belediye Başkanı, nedense türlü engeller çıkartarak, vatandaşın bu zor günlerde tatil yapmasını engellemeye çalışıyor dedi.

ESKİ BAŞKANA KARŞI YAPILMASI GEREKENLERİ SÖYLERKEN ŞİMDİ DEĞİŞTİ

Kasım Uluçaylı açıklamasına devamla, Yeniboğaziçi Belediye eski Başkanı Katip Demir, başkanlığı zamanında da birçok engel ile karşı karşıya kalmıştık. Tankerlerin su getirmesine engel koyarken, o zaman belediye çalışanı olan ve Kamp-Der’in üyesi olup, kamp alanında karavanı bulunan, şimdiki başkan Mustafa Zurnacılar, ona karşı bize ne yapılması gerektiği bilgisi verirken, başkan olunca şimdi o zaman yapılanları kendisi yapmaya başladı. Tanker sahibine iznini iptal ederim ve ceza yazarım tehditi ile Ağustos ayının bu sıcak günlerinde su getirmesini engellemeye çalışarak, insanları susuzluk ile karşı karşıya bırakmaya çalışıyor. İnsanın en temel ihtiyacı olan suyu bile engellemeye çalışan belediye başkanının, bu davranışı sonrasında, polise şikayette bulunarak, devlet yetkililerini bilgilendirmeye çalıştım. Kamp alanının giriş yerine zabıta kulübesi koyarak, kamp sakinlerini sıkıntıya sokmaya çalışıyor. Bu durum, sanırım halka hizmet etme görevi üstlenen bir belediye başkanına da yakışmıyor ifadesinde bulundu.

BELEDİYE HİZMET VERSİN PARASINI ALSIN

Devlet yetkililerini ve ilgili birimleri bu konuda uyardık. Belediye başkanının yaptıklarının yasaya aykırı olduğunu dile getirdik. Bu böyle devam ederse, günün sonunda hiçte hoş olmayan durumlar ortaya çıkabilir ve bundan dolayı büyük sıkıntı yaşanabilir. Başkan beledi hizmetlerini versin parasını alsın diyoruz. Ama ben BOS yani patron olacağım diyerek bir anlaşma zemini yaratmıyor. Bölgedeki bazı otellerin ve tesislerin, denize akıttıkları suların yanısıra, sahilin hemen yanındaki kendi tesisinin denizde yarattığı kirliliği görmezden geliyor diyen Kasım Uluçaylı, kamp alanı ile ilgili teoriler üretmeye çalışıyor. Bazı karavanların eski ve yıpranmış olduğunu dile getirerek bu konuda bazı iddialarda bulunuyor. Bizler bu konuda ne yapılması gerekirse devlet ile işbirliği içerisinde yapalım düşüncesi ile devletin ilgili birimlerine yazılar yazdık. Gelin gerekli düzenlemeleri birlikte yapalım. Kamp alanını düşünülen ve istenilen şekle birlikte sokalım dedik. Yeniboğaziçi Belediyesi içinde ayni düşünceleri taşıyoruz. 263 karavan yıkılamayacağına göre buraya beledi hizmetlerini sağlasın ne ise parasını da alsın. Birlikten kuvvet doğuyorsa, bizler üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız dedi.

Belediyeden tankerciye tehdit!..

Yeniboğaziçi bölgesinde, faaliyet gösteren Karavan Kamp Alanına yönelik Yeniboğaziçi Belediyesinin sorun yaratma girişimleri devam ediyor.Orman Dairesine ait alanı kiralayarak, Turizm Bakanlığından aldığı izin sonrasında, çok uzun yıllar, faaliyet gösteren Yeniboğaziçi karavan kamp alanına, sürekli olarak sorun çıkartan,Yeniboğaziçi Belediyesi Başkanı Mustafa Zurnacılar, kamp alanının kendisine devredilmemesi nedeniyle, Türkiye’den gelen suyu, kamp alanına bağlamazken, bukez kamp alanına su sağlayan tanker sahiplerini de tehdit ederek, kamp alanına su götürmeleri halinde, belediye tarafından verilen izinin iptal edileceğini söyledi.

Belediyelerin, halka beledi hizmetleri sunma yerine, karavan kamp alanlarında işletme girişimlerine kalkışmasına, tepki gösterilirken, devletten kiralanan bir yere uygulamaya çalıştığı tehdit ve engelleme girişimleriniden doğan sonucun da büyük olaylara gebe olduğuna vurgu yapıldı. Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından yıllardır el konulmaya çalışılan ve Türkiye’den gelen su bile bağlanmayarak sıkıntı yaratılan kamp alanının, girişine konan zabıta kulübesinde görevlendirilen, zabıta memurlarının sayısı artırılırken, kampta kalanlara bu yönde korku verilmeye çalışıldığı öne sürülüyor.

BENİ İZNİMİ İPTAL ETMEKLE TEHDİT ETTİ

Karavan kamp alanına tanker ile su götüren Ahmet isimli tanker sahibi, Detay Gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye’den gelen su, kamp alanına belediye tarafından bağlanmadığı için, kampın su sorununu gidermek için yıllardır tankerim ile oraya su taşıyorum. Belediye eski Başkanı Katip Demir zamanında yine engellemelerde bulunulmuş ve bana ceza kesilmişti. Ben işimi yaparak ekmek paramı kazanma derdindeyim. Katip Demir zamanında da epey rahatsız olmuş ancak daha sonra sorun giderildiği için rahatlamıştım. Ancak başkan değişince bu defa yeni başkan Mustafa Zurnacılar, kamp alanına su götürürsem iznimi iptal edeceğini söyleyerek beni bunun ile tehdit etti. Ben işimi yapmak taraftarıyım ama diğer taraftan da sürekli beni engellemeye çalışan belediye var. Çok sıkıntı çekiyorum dedi.

BELEDİYE BELEDİ HİZMETLERİ VERSİN GERİSİNE KARIŞMASIN

Orman Dairesi Müdürü, Cemil Karzaoğlu, yaptığı açıklamada, Yeniboğaziçi Bölgesindeki karavan kamp alanının yeri, Orman Dairesine aittir. Yani o arazi Orman Dairesinin malıdır. Bu araziyi kiralayan ise Karavan Kamp Alanının yönetimidir. Kısacası Orman Dairesinin kiracısı, Kamp-Der’dir. Belediyenin bu alanda beledi hizmetler dışında söz söyleme hakkı yoktur. Sorun varsa, sorun mal sahibi ile kiracı arasında görüşülür ve sorunların giderilmesine çalışılır. Belediye oraya beledi hizmetlerini versin. Parasını alsın. Gerisine karışmasın. Çünkü belediyeler karavan alanı kamplarını çalıştırmaya soyunmamalıdır. Onların görevi vatandaşa beledi hizmetleri vermektir dedi.

BELEDİYE SÜREKLİ ENGEL ÇIKARTIYOR

Kamp – Der Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Uluçaylı, Detay Gazetesine yaptığı açıklamada, 263 karavanın bulunduğu Yeniboğaziçi kamp yerinde, yıllardır belediyenin yarattığı sorunlar ile uğraşıyoruz. Ülkede bir salgın dönemi yaşıyoruz. Uçak ve gemilerin kısıtlı olarak Ada’ya geldiği bu dönemde, vatandaşlarımızda ülke dışına çıkmakta, tatile gitmekte zorlanıyor. Bu dönemde böyle bir yer çöldeki vaha gibidir ve halkın rahatlamasına neden oluyor. 18 kanser hastasının, temiz havada hastalık ile mücadele etmesinin yanısıra, çoğunluğu emeklilerden oluşan kamp sakinleri de hafta sonlarını burada geçirerek biraz rahatlıyor. Ancak, devletin böyle yerleri çoğaltıp, halkın tabiat ile iç içe yaşamasını sağlaması beklenirken, tam aksine Yeniboğaziçi Belediye Başkanı, nedense türlü engeller çıkartarak, vatandaşın bu zor günlerde tatil yapmasını engellemeye çalışıyor dedi.

ESKİ BAŞKANA KARŞI YAPILMASI GEREKENLERİ SÖYLERKEN ŞİMDİ DEĞİŞTİ

Kasım Uluçaylı açıklamasına devamla, Yeniboğaziçi Belediye eski Başkanı Katip Demir, başkanlığı zamanında da birçok engel ile karşı karşıya kalmıştık. Tankerlerin su getirmesine engel koyarken, o zaman belediye çalışanı olan ve Kamp-Der’in üyesi olup, kamp alanında karavanı bulunan, şimdiki başkan Mustafa Zurnacılar, ona karşı bize ne yapılması gerektiği bilgisi verirken, başkan olunca şimdi o zaman yapılanları kendisi yapmaya başladı. Tanker sahibine iznini iptal ederim ve ceza yazarım tehditi ile Ağustos ayının bu sıcak günlerinde su getirmesini engellemeye çalışarak, insanları susuzluk ile karşı karşıya bırakmaya çalışıyor. İnsanın en temel ihtiyacı olan suyu bile engellemeye çalışan belediye başkanının, bu davranışı sonrasında, polise şikayette bulunarak, devlet yetkililerini bilgilendirmeye çalıştım. Kamp alanının giriş yerine zabıta kulübesi koyarak, kamp sakinlerini sıkıntıya sokmaya çalışıyor. Bu durum, sanırım halka hizmet etme görevi üstlenen bir belediye başkanına da yakışmıyor ifadesinde bulundu.

BELEDİYE HİZMET VERSİN PARASINI ALSIN

Devlet yetkililerini ve ilgili birimleri bu konuda uyardık. Belediye başkanının yaptıklarının yasaya aykırı olduğunu dile getirdik. Bu böyle devam ederse, günün sonunda hiçte hoş olmayan durumlar ortaya çıkabilir ve bundan dolayı büyük sıkıntı yaşanabilir. Başkan beledi hizmetlerini versin parasını alsın diyoruz. Ama ben BOS yani patron olacağım diyerek bir anlaşma zemini yaratmıyor. Bölgedeki bazı otellerin ve tesislerin, denize akıttıkları suların yanısıra, sahilin hemen yanındaki kendi tesisinin denizde yarattığı kirliliği görmezden geliyor diyen Kasım Uluçaylı, kamp alanı ile ilgili teoriler üretmeye çalışıyor. Bazı karavanların eski ve yıpranmış olduğunu dile getirerek bu konuda bazı iddialarda bulunuyor. Bizler bu konuda ne yapılması gerekirse devlet ile işbirliği içerisinde yapalım düşüncesi ile devletin ilgili birimlerine yazılar yazdık. Gelin gerekli düzenlemeleri birlikte yapalım. Kamp alanını düşünülen ve istenilen şekle birlikte sokalım dedik. Yeniboğaziçi Belediyesi içinde ayni düşünceleri taşıyoruz. 263 karavan yıkılamayacağına göre buraya beledi hizmetlerini sağlasın ne ise parasını da alsın. Birlikten kuvvet doğuyorsa, bizler üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız dedi.