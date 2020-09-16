Yeniboğaziçi Belediyesi'nden "Salamis Kamp Alanı" açıklaması

İşte açıklama;

YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ’NDEN SALAMİS KARAVAN KAMP ALANI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Kamp-Der tarafından özel mülk olduğu iddia edilen Kolimbos Ormanı içerisindeki Salamis Kamping Tesisi, Yeniboğaziçi toprağı olup mülkiyeti orman arazisidir. Bu alan Kamp – Der tarafından yıllardır halkın kullanımına kapatılmış olmakla birlikte sadece belirli kişiler tarafından kullanılmaktadır. Diledikleri şekilde yapılaşmaya devam ediyorlar. Devletin orman arazisine yol, sokak yapmaya villa tipi konutların inşa edilmesine izin vermeye kendilerini yetkili gören Kamp-Der kaçak elektrik ve kaçak su kullanarak kamp alanı olarak anılan bölgede daimi şekilde ikamete de izin veriyorlar. Üstelik bunu devlet izni ile yaptıklarını iddia ederek bazı Kamp-Der üyelerini yanıltıyorlar. Kamp Der’in kira sözleşmesi Şubat 2019 tarihinde bitmiş olmasına rağmen gayrı yasal şekilde alanı kontrolünde bulunduruyor. Üstelik sözleşmeleri yenilenmemesine rağmen birilerinin yanıltıcı tavsiyesi ile yasal kiracı olmak amacıyla (!) devlete kira ödemeye devem ediyorlar ancak devletin bundan haberi yok... Burası orman arazisi üstelik Özel Çevre Koruma bölgesi. Bunun anlamı bu alana bir çivi bile çakılamayacağıdır. Çevre dairesinin alanda yaptığı incelemeler sonucunda hazırlanan ve çevreye verilen zararı anlatan raporlar var. Geçmiş kaymakamların hem Kamp-Der’in yetkilerini aşarak faaliyet gösterdiği için derneğin kapatılması için işlem yapılmasını talep eden, hem de bu alandaki yapının sürdürülemez olduğunu anlatan görüşlerini içeren yazıları varken hiçbir yetkili merci bugüne kadar bu konuyu çözmek istemedi. Neden?

Çevreye verdikleri zarar, doğal hayatın devamına engel olur niteliktedir. Hiçbir yasal merciden izin almadan bu tür yapıların yapılması hukuka uygun mu? Peki orman alanına kapı koyup halkın bu alana alınmaması hukuka uygun mu? Derneğin yol yapması, sokak ismi vermesi, su şebekesi kurup su dağıtması, elektrik hattı çekmesi yasal mı? Bir derneğin Belediye ve Kaymakamlık yetkilerini kullanması hukuka uygun mu?

Yıllardır siyasi kaygılarla kimsenin müdahale edemediği Salamis Kamping alanındaki sorunların büyük bir risk taşıdığını gören ve bunun için yetkili makamlarla işbirliği içinde sorunun çözümü için çabalayan Yeniboğaziçi Belediyesinin Kamp-Der tarafından kötü gösterilmeye çalışılması ve hukuk dışı hareket etmekle suçlanması anlaşılır gibi değil.Tüm hukuk dışı faaliyetleri sürdüren Kamp-Der kalkıp yetkilerini kullanan belediyeyi hukuk dışı davranmakla suçluyor.

2003 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen bu alanda inşaat yapmak ve/veya herhangi bir yapılaşma yapmak olanaksızken her gün kamp alanına beton mikserleri girip çıkıyor. Kamp alanında bölgeyi gerçekten kamp alanı olarak kullanıp çevreye duyarlı olan kişiler de var ancak bir kısım kampı kendi tapulu malı gibi düşünerek dilediği şekilde yapılaşmaya devam ediyor.

Çevre kirliliğine sebep olan bu alanda tüm atık sular ve tuvalet suları toprağa veriliyor.

Yıllar içinde baraka köy haline gelen bu alan çevreye zarar vermektedir. İyi niyetle buraya gelip çok yüksek hava parası ödeyerek yer alan kişilerin her şeyin izinli ve yasal olduğunu zannetmesi de ayrı bir sorun. Sorgulamadan ve yasal durumunu öğrenmeden gelen kişiler devletten koçan ister duruma geldiler.

KKTC Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi; Yeniboğaziçi Belediyesi, Mağusa Kaymakamlığı, Çevre Dairesi ve Elektrik kurumunun derhal tesisi denetleyip mevzuata uygun hale getirilmesi için gereken adımların işbirliği içinde atılması gerektiği görüşüne varmış ve ilgili kurumları göreve davet etmiştir.

Bizde Yeniboğaziçi Belediyesi olarak bizlerle birlikte yetkili tüm kurumları görevini yapmaya davet ederiz.

Çevre Dairesinin bu alanla ilgili yaptığı çalışmalar ve ortaya çıkardıkları rapor Devletin tüm ilgili yetkili mercileri tarafından bilinmektedir. Tek bir kurumun bu alanın yasal ve usulüne uygun şekilde kullanıldığına dair belgesi yoktur. Yanlış üstüne yanlış yapılması geriye dönüşü imkânsız zarara sebep olacaktır ve bu zarardan en çok Yeniboğaziçi Bölgesi etkilenecektir. Denizimizin ve çevremizin temiz kalmasını istiyoruz. Belediyeye kiralanan farklı orman arazileri olmasına rağmen doğal yapıya zarar vermemek için farklı kamp alanları oluşturmayı asla düşünmedik.

Geçmişte pek çok hatalar yapılıştır. Ancak bu hataların yapılmış olması hataların devam ettirilmesini gerektirmez.

Yeniboğaziçi Belediyesi yasal mevzuata uygun hareket etmektedir. Kamp alanındaki kişilerden kötü su verildiğine dair gelen şikayetleri üzerine izinsiz tankerlerin alana girmesine izin vermemiştir. Bu belediyeler yasasından kaynaklanan yetkisidir. İzin alınması halinde su verilebilecektir. Kamp-Der su konusuyla ilgili makemeye müracaat ederek Belediye aleyhine dava açmıştır. Davada verilen ara emri zaten belediyenin aradığı izin koşulunu içermektedir. Kamp –Derin açtığı dava sadece su verilmesi ile ilgiliyken sanki Kamp alanının geneli ile ilgili bir davaymış ve bu davanın sonucu beklenmeden belediye zor kullanarak alanda mühürleme yapıyormuş yanılgısını yaratmaktadır. Basından öğrendiğimiz kadarıyla Kamp Der yeni bir dava açarak kamping alanında Yeniboğaziçi Belediyesi’nin yıkım yapmaması için ara emri alımıştır. Bu emir bize henüz tebliğ edilmemiştir. Ancak zaten belediyenin alanda yıkım yapması söz konusu değildir. Belediye sadece Belediyeler Yasasındaki yetkilerini kullanacaktır. Yasalar çerçevesinde bu sorunla mücadelesine devam edecektir.

Kamp-Der Kamp alanının işletmecisi pozisyonundadır. Kamp alanında bulunan kişilerden elektrik, su, temizlik parası ve yıllık yer işgal harcı hatta KDV almaktadır. Ancak tüm bunları yaparken yine Belediyeden hiçbir izin almamıştır. İşletme izni yoktur. Kamp-Dere ait binalar bu nedenle mühürlenmiştir. Verilen ihbarlara rağmen kamp alanının genelinde atık suların yere verilmesi devam ettiği için tüm alanın mühürlenmesi zorunluluğu doğmuştur. Belediyeler Yasası bu durumu açıkça düzenlemekte olup yapılacak olan yasaldır ve hukuka uygundur.

Karpaz’da turistik hizmet vererek geçimini sağlayan kişilerin yapılarının kaldırıldığı gibi aynı yasalar çerçevesinde amacından tamamen çıkarılan ve Kamp Der tarafından yönetilmekte olan Salamis Kamping alanında bulunan yapıların da kaldırılması gerekmektedir.

Yıllardır kimsenin müdahale etmediği ve siyasi baskılar sonucunda bugüne kadar gelen bu sorunla mücadele etme cesaretini gösteren Yeniboğaziçi belediyesinin çevre kirliliğinin önüne geçmekten başka bir amacı yoktur. Kötü niyetle farklı iddialar ileri sürülse de Belediyenin tek amacı bölgeyi olası risklerden korumak, güzelleştirmek ve tüm halkın kullanabileceği bir alana çevirmektir.

Yeniboğaziçi Belediyesi yasal yetkilerini kullanarak haklı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.