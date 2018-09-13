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Yeşil Barış Harekatı, ağaç kıyımına dikkat çekti

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Yeşil Barış Harekatı, ülkede herkesin dilediği her yerde, aklına gelen ağacı acımasızca katlettiğini belirterek, suçluların ortaya çıkarılmasını ve yasalarda tanımlanmış gerekli cezaların verilmesini istedi.
Yeşil Barış Harekatı, ağaç kıyımına dikkat çekti

Yeşil Barış Harekatı, ülkede herkesin dilediği her yerde, aklına gelen ağacı acımasızca katlettiğini belirterek, suçluların ortaya çıkarılmasını ve yasalarda tanımlanmış gerekli cezaların verilmesini istedi.

Konuyla ilgili açıklamasında, dünyanın ısınmasına bağlı iklim koşullarının her geçen gün etkisini hissettirdiği ve her ağacın bile çok önemli olduğu günümüzde bu konuda ülkede tüyler ürpertici yanlışlar ve ihmaller yapıldığını kaydedildi.

‘Fasıl 60 Orman Yasası’ ve ‘Meyve Ağaçlarını Koruma Yasası’nın raflarda durduğunu ve hiçbir mekanizmanın ağaçlara sahip çıkmadığına işaret edilen açıklamada, “Küçücük ülkemizin her yanında ağaçlar vahşice kesilmekte, ne yazık ki polis dahil olmak üzere, yetkililer de seyretmektedir” denildi.

Açıklamada, Dipkarpaz İlkokulu’nun bahçesindeki yetişkin çam ve servi ağaçlarının “yaprak döküyor” diye doğranmasının, ülkede giderek azalan ağaçların akıbeti konusunda endişeye neden olduğu belirtildi.

Dipkarpaz’daki ağaç kıyımının, faili meçhul bir olay olmadığını ve bu suçun resmî bir binanın bahçesinde gerçekleştiği kaydedilen açıklama, şöyle devam etti:

“Bu ağaçların sorumluluğu öncelikle bu oklun yöneticilerindedir bu olaydan haberlerinin olmaması mümkün değildir. Saldırıya uğrayan ağaçlar “Fasıl 60 Orman Yasası” altında koruma altında bulunan 7 orman ağacı kapsamındadır ve Orman Dairesi’nin bilgisi dışında hiçbir kimse en küçük bir dalını bile koparamaz. Kesim işi, tamamen ağaç sevgisinden yoksun, bilgisiz kişiler tarafından yapılmış olan vahşi bir saldırıdır. Kimin yaptığı bilinmekte olmasına rağmen polisin de olayı kovuşturup gereğini yapmaması, kaybedilen ağaçların durumunu daha da zavallı ve sahipsiz yapmaktadır… Oysa ağaçlara karşı işlenen suçlar ve cezalarının ne olacağı çok nettir”

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