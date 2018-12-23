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Yeşil Barış Hareketi uyardı !

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Yeşil Barış Hareketi (YBH), Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele Emirnamesi’ne ilişkin oluşturulan komitenin eksik kurgulanmaması gerektiğini kaydetti.
Yeşil Barış Hareketi uyardı !

Yeşil Barış Hareketi (YBH), Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele Emirnamesi’ne ilişkin oluşturulan komitenin eksik kurgulanmaması gerektiğini kaydetti. Hareket, “Üst Kurul” adı altında oluşturulacak bu masanın en sağlam ayağının mutlaka yerine konulması gerektiğini belirterek, “çevre örgütlerine de bu kurulda olmazsa olmaz yer verilmelidir” dedi.

 YBH açıklamasında şöyle denildi:

“Diyaloğun her zaman başka seçeneklerden önce ve en olumlu yaklaşım olduğuna katılıyoruz. Ne var ki bu diyaloğun ayakları eksik olduğunda yaşanacak tökezlemenin daha büyük, saha sarsıcı olacağı çok açıktır.

İçişleri Bakanlığı ve Müteahhitler Birliği tarafından yapılan açıklamalarda bir anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Buna göre, İmar Planının katılıma açık şekilde hazırlanabilmesi için yasal değişikliğe gidilecek ve bir üst kurul oluşturulacaktır. Bu kurul, 55/1989 sayılı İmar Yasası’nda tadilat yapılarak İçişleri Bakanlığı, Şehir Planlama Dairesi, Belediyeler Birliği, KTMMOB, KTMMOB’ye bağlı Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, KTİMB’den ve Ülkesel Fizik Plan çerçevesinde öngörülen Ekonomik Örgütler de dahil diğer örgütlerden yasaya uygun bir şekilde atanacak üyelerin de katılımı ile oluşturulacaktır. Yapılan toplantılarda ‘Çevre Örgütleri’ yer almadığı gibi, oluşturulması kararlaştırılan bu ‘Üst Kurul’da da hiç adı geçmemektedir. Bu kurulun görev, yetki ve sorumlulukları yasa ile belirlenecektir. Ancak, kurul üyeliğinde adı geçen örgütlerin neredeyse tamamı kendi kitlesel çıkarları için uğraş veren kuruluşlardan olması çok dikkat çekici ve düşündürücüdür. Oysa çevre örgütleri tam tersine, mücadelelerinin tamamında bütün insanlarımızın, bütün ülkemizin çıkarları uğruna mücadele veren örgütlerdir.  Peki, ‘Çevre Örgütleri’ bunun neresinde yer almaktadır? Sağlıklı bir toplum olabilmek istiyorsak, ülkemiz insanının geleceğini ve yaşam kalitesini özel çıkarların önüne taşımak zorundayız... ‘Üst Kurul’ adı altında oluşturulacak bu masanın en sağlam ayağını mutlaka yerine koymalı ve çevre örgütlerine de bu kurulda olmazsa olmaz yer verilmelidir.”

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