Yeşilırmak’ta baltalı saldırı: Zanlı denizden kaçarken yakalandı

Yeşilırmak'ta tartışma sonrası baltayla başına vurduğu kişiyi ağır yaralayan S.F.F., denize girerek kaçmaya çalışırken sahil güvenlik ve polis tarafından yakalandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 12.08.2025 tarihinde saat 00.10 sıralarında, Yeşilırmak’ta Şehit Günfer Hasan Sokak’ta, aralarında yaşanan tartışma sonucu T.Ç. (E-44) ile S.F.F. (E-33) birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga edip, yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Olayın ardından bölgeden ayrılıp kısa süre sonra geri dönen S.F.F., kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu iki adet balta ile o sırada bir restoranın mutfağında bulunan T.Ç.’nin başına öldürmek kastıyla vurdu.

Yaralanan T.Ç., kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kafatasında kırık teşhisi konulan T.Ç., Beyin Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındı.

S.F.F. tespit edilerek tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Polisten alınan bilgiye göre, olayın ardından gece saatlerinden itibaren denize girerek kaçmaya çalışan S.F.F., bir süre deniz içerisinde yüzerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Ancak sahil güvenlik ekipleri ve polis, koordineli bir operasyonla zanlıyı deniz içerisinde tespit ederek kısa süre önce tutukladı.

Fotoğraf: Gadara Medya