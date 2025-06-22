Yeşilırmak'ta iş kazası... Traktörün altında kaldı!

Polisten yapılan açıklama şöyle:
"21.06.2025 tarihinde, saat 20:15 sıralarında, Yeşilırmak’ta, Enver LUMAN (E-38) kullanımındaki traktör ile tarla sürdüğü sırada tarla kenarında bulunan 1.50 metre yükseklikten aşağıya doğru traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kalarak sıkışmıştır. Enver LUMAN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Acil Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir."
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