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YİM dur dedi!

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Devlet Katkısının Durdurulmasına Yürütmeyi Durdurma
YİM dur dedi!

Halkın Partisi'nin Maliye Bakanlığı aleyhine açtığı davada Yüksek İdare Mahkemesi, önemli bir karar verdi. Mahkeme, Halkın Partisi’ne yasaya göre ödenmesi gereken devlet katkısının hiçbir gerekçe gösterilmeksizin durdurulmasının hukuka aykırı olduğuna kanaat getirerek yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada, söz konusu devlet katkısının keyfi bir şekilde kesildiği belirtilerek, bu süreçte hukuki yollara başvurulacağı daha önce kamuoyuyla paylaşılmıştı. Mahkeme kararının ardından yapılan değerlendirmede, “Hükümetin bu türden keyfi tavırları ne bizi yıldırır ne de susturur. Mücadelemizi hukuk çerçevesinde kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadeleri kullanıldı.

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