YİM’e başvuruyorlar!...

KKTC diye nitelendirdiğimiz coğrafyada sıklıkla yaşanan seçim ve sonrasında görevden alma ve göreve getirme işi yeni yapılan yasa ile bukez çıkmaza girmiş durumunda.

Taner ULUTAŞ



Seçim Yasaklarının başlamasına bir gün kala görevden alınan Şirketler Mukayyitti Halis Üresin, Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat, Lefke Kaymakamı Halit Çorba ve Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç ve Çalışma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Özden Keser’in, görevden alınmalarının yanısıra eski görevlerine dönmeleri ile ilgili olarak yasada uygunluk olmaması nedeniyle Yüksek İdare Mahkemesine başvuracakları öğrenildi.

Görevden alındıktan sonra Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutçu’nun görevden alınan üst düzey bürokratlara eski görevlerine gitmeleri konusunda yaptığı çağrının, Kamu Hizmetleri Komisyonu yasasına aykırı olduğu için havada kaldı. Görevlendirmenin yalnızca Kamu Hizmetleri Komisyonuna ait olduğu gerekçesi ile yapılan çağrının duvara tosladığı ve görevden alınan bürokratların görevlerine geri dönemedikleri öğrenildi. El çektirilen görevlerine dönemeyen Müdür ve Kaymakamların, eski görevlerine de başlamalarının, seçim yasakları nedeniyle Kamu Hizmetleri Komisyonunca görevlendirilmelerinin de mümkün olmadı. Arada kalan bürokratların YİM’e başvuracağı öğrenildi.

Kamu Hizmetleri Komisyonun da toplanarak görevden alınan 5 üst düzey bürokrat ile ilgili, olarak yapılan müracaatı görüşeceği ve bu konudaki kararı seçimlerin sona ermesinden sonra vereceği sızan bilgiler arasında bulunuyor.

Yapılan araştırmada, Kamu Hizmetleri Komisyonun da görevlerine müdahale olduğunu ve görevden alma ve görevlendirme ile ilgili olarak yasaya uygunluk olmadığı konusunda hemfikir olduğu ve bu konuda hükümete buna paralel olarak görüş vereceği öne sürülüyor.

Görevden alınan Müdür ve Kaymakamların, durumlarının henüz netleşmemiş olması nedeniyle görev yaptıkları makamlardaki maaşın yarısını aldıkları, tam maaş alamadıkları ve görevden alınmaları ile ilgili bu sabah itibarı ile Avukatları vasıtası ile devlet zarara uğratılıyor gerekçesi ileYİM’e başvuracakları öğrenildi. YİM’e açılacak davanın,dava dosyalayacaklarının bugün Mukayyitliğe verileceği öğrenildi.