Yine iş kazası! 3 metreden düştü!

11.03.2019 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Gaziköy’de yapımı devam eden inşaatın damında bulunan Mustafa EVLİYA (E-50), kendi şirketi tarafından yapılan kalıp işlerini kontrol ettiği sırada dengesini kaybedip yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır.
Mustafa EVLİYA kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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