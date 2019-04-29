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YKP’den 1 Mayıs eylemine katılım çağrısı

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Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Sekretaryası, “neo-liberal dayatmaya karşı, emeğin haklarını savunmak için” herkesi ortak 1 Mayıs eylemine katılmaya çağırdı.
YKP’den 1 Mayıs eylemine katılım çağrısı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bundan 71 yıl önce, 1948’de CMC madenlerinde Kıbrıslı emekçiler birlikte direnmişler, 1 Mayıs’ı birlikte kutlamışlardı. Bundan 61 yıl önce, 1958’de Kıbrıslılar yığınsal olarak son kez 1 Mayıs’a birlikte çıkmışlar, sonrasında faili meçhul saldırılar, cinayetler ve zorbalıklarla emekçiler uzun yıllar 1 Mayıs’ı bir arada kutlayamamışlardı. Egemenlerin tüm dayatmalarına ve bölücü, şoven, milliyetçi politikalarına karşı, etnik veya coğrafik bölünmüş değil ortak 1 Mayıs için bu yıl da yine sokakta olacağız. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Kıbrıs’ın her iki yanında da neoliberal saldırganlık ve dayatmalar farklı kurumların aracılığı ile tüm hızı ile sürüyor.”

YKP açıklamasında, “Kıbrıs’ın kuzeyinde 40 saatlik haftalık çalışma süresine uyan hiçbir özel sektör kalmamış durumdadır. Kıbrıs’ın kuzeyinde de günde 8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 uykunun sembolleştiği 8-8-8 hakkını almak için hemen şimdi mücadeleyi yükseltme zamanıdır. İş cinayetleri hızla devam etmektedir. Böylesi koşullarda herkese haftalık 40 saat, güvenceli, sendikalı iş diyoruz! Bu talep için mücadeleyi yükseltmeye kararlıyız.” denildi.
Açıklamada, “Ara bölgedeki Çetinkaya Sahasındaki ortak 1 Mayıs’a katılım için Lefkoşa’nın kuzeyinde saat 18.00’de Kuğulu Park’ta Lefkoşa sokaklarında her dilde sloganlarımızla bizi birleştirecek ortak eylem alanına yürüyelim, bu davet Kıbrıs’ta yaşan herkese” ifadeleri 

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