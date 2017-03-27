 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.695
  • Altın 145,769
  • Dolar 3,6139
  • Euro 3,9332
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAİstanbul'da alarm: Tüm giriş çıkışlar yarım saat sonra kapatılıyor

"YÖDAK bu yasayla birlikte siyasileştirilmiş olacaktır"

» »
"YÖDAK bu yasayla birlikte siyasileştirilmiş olacaktır"
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) bugün Meclis'ten oyçokluğu ile geçen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Değişiklik Yasasını Anayasa Mahkemesine taşıyacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Anayasa'ya aykırılık taşıdığı gerekçesiyle Meclis'e geri gönderilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Değişiklik Yasası'nın  ilgili Komite'de tartışılmadan geçirilmesinin ardından, bugün de  Meclis'te oyçokluğu ile aynen kabul edildiği belirtilen açıklamada, UBP-DP hükümetinin Cumhurbaşkanı ve üniversite temsilcileri dahil toplumun birçok kesiminin uyarı ve karşı çıkışına rağmen yine bildiğini okuduğu belirtildi.

'Özerk' ve 'bağımsız' olması gereken Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun (YÖDAK) yasayla birlikte bağımsızlığının tamamen ortadan kalkacağı, özerklik anlayışıyla hiçbir ilgisi kalmayacağına dikkat çekilen açıklamada,  "YÖDAK bu yasayla birlikte 'özerk ve 'bağımsız' bir kurum değil, tamamen siyasileştirilmiş olacaktır" denildi.

YÖDAK'ın ısrarla siyasileştirmek istenmesinin kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Konuyu Anayasa Mahkemesine taşımak dahil, YÖDAK'ın siyasileştirilmesine karşı her türlü mücadeleyi vereceğimizi belirtmek isteriz. YÖDAK'la ilgili düzenleme yapılacaksa, bu çalışma kurumun siyasallaştırılması için değil, daha etkin, adil, şeffaf ve özerk bir konuma getirilmesi için yapılmalıdır." 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bir Değişiklik Yasa Tasarısı daha değiştirilmeden kabul edildi27 Mart 2017 Pazartesi 15:56
  • Erhürman:”Esnaf Federasyonu’na sonuna kadar karşıyız”27 Mart 2017 Pazartesi 15:54
  • Cumhurbaşkanı Akıncı'dan YÖDAK yorumu...27 Mart 2017 Pazartesi 15:52
  • Cumhurbaşkanı Akıncı tarafınca geri gönderilmişti...27 Mart 2017 Pazartesi 14:25
  • Aktunç, istifa ettiğini açıkladı27 Mart 2017 Pazartesi 12:08
  • İşte atanan isimler27 Mart 2017 Pazartesi 11:59
  • "Hükümet YÖDAK'ı ısrarla siyasileştirmek istemektedir"27 Mart 2017 Pazartesi 11:45
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı27 Mart 2017 Pazartesi 11:27
  • "Toplumun gözünü boyamak için yalana başvuruyor"27 Mart 2017 Pazartesi 10:16
  • 2 Milyon 400 bin TL'lik residans...27 Mart 2017 Pazartesi 09:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti