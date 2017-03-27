"YÖDAK bu yasayla birlikte siyasileştirilmiş olacaktır"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) bugün Meclis'ten oyçokluğu ile geçen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Değişiklik Yasasını Anayasa Mahkemesine taşıyacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Anayasa'ya aykırılık taşıdığı gerekçesiyle Meclis'e geri gönderilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Değişiklik Yasası'nın ilgili Komite'de tartışılmadan geçirilmesinin ardından, bugün de Meclis'te oyçokluğu ile aynen kabul edildiği belirtilen açıklamada, UBP-DP hükümetinin Cumhurbaşkanı ve üniversite temsilcileri dahil toplumun birçok kesiminin uyarı ve karşı çıkışına rağmen yine bildiğini okuduğu belirtildi.

'Özerk' ve 'bağımsız' olması gereken Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun (YÖDAK) yasayla birlikte bağımsızlığının tamamen ortadan kalkacağı, özerklik anlayışıyla hiçbir ilgisi kalmayacağına dikkat çekilen açıklamada, "YÖDAK bu yasayla birlikte 'özerk ve 'bağımsız' bir kurum değil, tamamen siyasileştirilmiş olacaktır" denildi.

YÖDAK'ın ısrarla siyasileştirmek istenmesinin kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Konuyu Anayasa Mahkemesine taşımak dahil, YÖDAK'ın siyasileştirilmesine karşı her türlü mücadeleyi vereceğimizi belirtmek isteriz. YÖDAK'la ilgili düzenleme yapılacaksa, bu çalışma kurumun siyasallaştırılması için değil, daha etkin, adil, şeffaf ve özerk bir konuma getirilmesi için yapılmalıdır."