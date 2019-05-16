  • BIST 87.621
  • Altın 250,343
  • Dolar 6,0100
  • Euro 6,7346
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

YÖDAK üyeliği için başvuru kabul ediliyor

» »
Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyeliği için başvuru kabul ediliyor.
YÖDAK üyeliği için başvuru kabul ediliyor

YÖDAK’tan yapılan açıklamaya göre, üyeliğe aday olmak isteyen profesörlerin 16 - 30 Mayıs tarihleri arasında mesai bitimine kadar müracaatlarını YÖDAK’a iletmeleri gerekiyor. 

“65/2005 sayılı KKTC Yükseköğretim (Değişiklik) Yasası” çerçevesinde “20. Maddenin” verdiği yetkiye dayanarak YÖDAK Üyeliğine yeni bir üye seçimi için gerekli belgeler, başvuru, değerlendirme ve seçim süreci ile ilgili bilgiler de basınla paylaşıldı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne Üniversitesi 2. Uluslararası Yaşlanan İnsan Ve Toplum Sempozyumu Gerçekleştirildi08 Mayıs 2019 Çarşamba 16:08
  • Talasemi’nin Tedavisi Kemik İliği Nakli ile Sağlanabilir08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:33
  • Astım Nedir? Astımı Tetikleyen Faktörler Nelerdir?06 Mayıs 2019 Pazartesi 10:32
  • Kuşakları Buluşturan ‘ Hidden Miracles II ‘ Workshop ve Yarışma Etkinliği12 Nisan 2019 Cuma 11:53
  • ‘ Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Kitap ‘ Konulu Söyleşi Gerçekleştirildi29 Mart 2019 Cuma 16:10
  • 60+ Tazelenme Üniversitesi Bahar Dönemi Ders Kayıtlarında Son Hafta28 Mart 2019 Perşembe 13:21
  • Girne Üniversitesi’nde ‘ Eğitim Ve Sağlık Alanında Topluma Hizmet Uygulamaları Ve Projeler Çalıştayı ‘ Düzenlendi22 Mart 2019 Cuma 15:42
  • 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri Ve Teknikerleri Günü21 Mart 2019 Perşembe 16:05
  • 60+ Tazelenme Üniversitesi İkinci Dönem Kayıtları Başladı25 Şubat 2019 Pazartesi 20:34
  • "Sigara Bağımlılığı Tedavi Edilebilen Bir Hastalıktır"08 Şubat 2019 Cuma 16:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti