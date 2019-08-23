YÖDAK''ta işler karıştı! Bu kez kendi kendileri ile kavga ettiler! 2 üye Hakkında usulsüzlük soruşturması!

YÖDAK ile ilgili önemli iddialar ortada dolaşırken bu kez YÖDAK üyeleri YÖDAK Başkanının görevden alınması için kendi aralarında imza topladı.

BAzı YÖDAK üyelerinin ise hakkında usulsüzlük ile ilgili poliste soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Usulsüzlük araştırmasının özellikle iki üye hakkında yoğunlaştığı öğrenilirken önümüzdeki günlerde YÖDAK'ın tüm kurul üyelerinin de olduğu gibi görevden alınabileceği de konuşuluyor.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke’nin aldığı keyfi kararlar kurulun üyeleri tarafından tepkiyle karşılanırken kurul üyeleri Prof Dr. Mehmet Hasgüler, Prof Dr. Ahmet Pehlivan, Prof Dr. Hülya Harutoğlu, Prof. Dr. Olgun Çiçek, Prof Dr. Haslet Balcıoğlu ve Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı, tepkilerini muhtıra vererek göstererek Büke’yi istifaya davet ettiler.



Hülya Harutoğlu ve Olgun Çiçek hakkında soruşturma iddiası

Kurul üyeleri hakkında polise şikayetler bulunduğu öğrenilirken polisin tyebligat ile ilgili sıkıntı yaşadığı öğrenildi. Kurul üyeleri hakkında usulsüzlük iddiaları da bulunuyor.