Yol yoksa seyrüsefer eylemi için büyük hazırlık.. Mağusa ve Girne'den ücretsiz servisler kondu...

Çarşamba akşamı saat 18'de Lefkoşa otobüs terminalinde düzenlenecek "yol yoksa seyrüsefer de yok" eyleminin hazırlıkları devam ediyor.
Yapılan açıklamada bazı bölgelerden Lefkoşa'ya ücretsiz servisler konulduğu belirtildi.
İşte o açıklama;
Yol Yoksa Seyrüsefer Yok I.
Uyarı Eylemimiz için Mağusa Anıt Çemberinden Saat 16:30 da ücretsiz servis ve araçlar kalkacaktır bilginize sunarız.Tek yumruk olabilmek için sesimizi yükseltmek için boş araba gitmiyoruz . SEN BEN YOK BİZ VARIZ...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.