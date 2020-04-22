YÖNETMEK BU MU?

Bu gün Meclis toplantısını izledim.

Gerçekten enteresan ve o kadar da garipsediğim şeyler oldu.

İlginç bir söylem Toplantıyı Zorlu Töre yönetiyor. ‘Her halde benim yönetimimden Muhalefet da memnun. Muhalefet vekilleri Konuşma sürelerini aştıkları halde konuşmalarına müsaade ediyorum’’

Enteresan söylem Başbakan Tatar’dan ‘’Sağlık Bakanı Pandemi hastanesini 45 günde kuracağız dedi ama projeyi bize getirdi biz da reddettik’’

Olumlu tarafı katılımın yüksek olduğu kadar milletvekillerinin konuşmalarının salonda dinlenmesi.

Hemen hemen tüm muhalefet Milletvekillerinin ortak serzenişi süreçte yaptıkları önerilerin Hükumetçe kabul görmemesi.

Başbakansa bütün bu serzenişlere Hükumetin başı benim,benim dediğim olur havasında cevap vermesi.

Tasvip etmediğim bir söylem ise. ’Ben talimat verdim’ ’söylemini kullanması.

Belki Hükumetin başı olabilirsin. Hükmet üyeleri senin çalışma arkadaşlarındır. Sen patron değilsin, bu nasıl bir davranış ki Çalışma arkadaşlarını emrimde çalışan hizmetçi gibi görüyorsun. İnsan hizmetçisine bile talimat vermez, görev verir ve ya ricada bulunur.

Ben de yıllarca üst kademe yöneticiliği yaptım hiçbir zaman Talimat verdim cümlesini kurmadım.

Böylesi nazik bir dönemden geçtiğimiz aşikar.Bu dönemde sürecin böylesi bir Başbakan yönetiminde düzgün yönetildiğini zannetmiyorum. Çeşitli dönemlerde söylem farklılıkları olunsa bile Hükumetin bozulmaması adına Bakanların sessiz kalıp bu davranışları sineye çekmeleri da olumlu bir davranış değildir.

Bu günkü Meclis toplantısı sonrası net olarak ortaya çıkan şu;

Biz bu süreci Hükumetin değil büyük ölçüde vatandaşın kendi önlemini almasının yanısıra belki de covid 19’un bizim bilmediğimiz bir mutasyona uğraması nedeniyle bu virüsü alan vatandaşların bunu hafif olarak atlatmasıdır.

Süreçte çok fazla eleştirilen Sağlık Bakanı zaten böylesi bir kabinede süreci kötü yönettiği tespitini yapmaktan imtina etmekteyim.

En büyük teşekkür TÜM SAĞLIK PERSONELİNE