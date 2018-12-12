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YouPorn, Starbucks'ı yasakladı!

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Starbucks'ın porno hamlesine YouPorn'dan cevap geldi
YouPorn, Starbucks'ı yasakladı!

Starbucks, ücretsiz internetinden porno izlemeyi yasakladı. Bunun üzerine YouPorn ofislerinde Starbucks kahvelerinden içmeyi yasakladığını duyurdu!

Kahve zinciri Starbucks’ın, şubelerinde sunduğu ücretsiz internet hizmetiyle porno sitelere girişi engellenince, porno sitesi YouPorn’dan karşı hamle geldi. YouPorn’un karara tepki olarak, ofislerinde Starbucks kahvesi içilmesini yasakladığını duyurdu.

TMZ’nin aktardığına göre, YouPorn Başkan Yardımcısı Charles Hughes, yeni politikanın 1 Ocak 2019’da yürürlüğe gireceğini söyledi.

 

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Starbucks şubelerinde porno sitelere girilmesini birkaç yıl önce yasaklamıştı. Ancak bu sitelere girişi engellememişti. Yeni kararla, Starbucks’ın bedava kablosuz internet hizmeti üzerinden porno sitelerine giriş bir filtre ile doğrudan engellenecek. 

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