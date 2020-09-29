YSK açıkladı:Seçmen kartı dağıtılmayacak

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa Değişikliği Halk oylaması için sandık başına gidecek seçmenlere covid-19 önlemleri çerçevesinde seçmen kartı dağıtılmayacak.

Vatandaşlar nerde oy kullanacağıyla ilgili bilgiyi, mahkemelerle YSK’nın resmi internet sitesinden ya da telefonla ilçe seçim kurullarından öğrenebilecek.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin, seçim sürecinde elden broşür dağıtımını yasaklama kararı uyarınca Yüksek Seçim Kurulu, 11 Ekim’deki Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylaması ile ilgili seçmen kartı dağıtılmamasına karar verdi.

YSK’nın 24 numaralı duyurusuna göre seçmenler: http://www.mahkemeler.net ve http://ysk.mahkemeler.net adresli web sitelerindeki ‘Nerede oy kullanacağım’ linkine tıklayarak, kimlik kartı numarasını ve doğum tarihini girerek oy kullanacakları sandık numarasını ve sandık yerini öğrenebilecek.

Ayrıca aşağıda belirtilen telefon numaralarından da bilgi edinilebilecek: