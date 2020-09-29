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YSK açıkladı:Seçmen kartı dağıtılmayacak

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Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa Değişikliği Halk oylaması için sandık başına gidecek seçmenlere covid-19 önlemleri çerçevesinde seçmen kartı dağıtılmayacak.
YSK açıkladı:Seçmen kartı dağıtılmayacak

Vatandaşlar nerde oy kullanacağıyla ilgili bilgiyi, mahkemelerle YSK’nın resmi internet sitesinden ya da telefonla ilçe seçim kurullarından öğrenebilecek.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin, seçim sürecinde elden broşür dağıtımını yasaklama kararı uyarınca Yüksek Seçim Kurulu, 11 Ekim’deki Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylaması ile ilgili seçmen kartı dağıtılmamasına karar verdi.

YSK’nın 24 numaralı duyurusuna göre seçmenler: http://www.mahkemeler.net ve http://ysk.mahkemeler.net adresli web sitelerindeki ‘Nerede oy kullanacağım’ linkine tıklayarak, kimlik kartı numarasını ve doğum tarihini girerek oy kullanacakları sandık numarasını ve sandık yerini öğrenebilecek.

Ayrıca aşağıda belirtilen telefon numaralarından da bilgi edinilebilecek:

“Yüksek Seçim Kurulu: 227 72 77  –  228 92 59 
Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu: 227 50 86  –  227 30 47227 50 87

 

 

Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu: 366 02 32  –  366 23 32366 40 68  –  366 19 04

 

 

Girne İlçe Seçim Kurulu: 815 72 46  –  815 68 70815 60 07

 

 

Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu: 714 25 92  –  714 65 99 
İskele İlçe Seçim Kurulu: 371 35 95  –  371 35 92371 35 80  –  371 35 81

 

 

Lefke İlçe Seçim Kurulu: 714 25 93  –  714 65 99”
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