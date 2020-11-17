Yükseköğrenim Eylem Planı Çalışmaları Tamamlandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bu bağlamda oluşturulan Yükseköğrenim Strateji Belgesi Komisyonu’nu kabul ederek görüştü.

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, komisyon, yürüttüğü çalışmalar sonucunda hazırlanan Yükseköğrenim Eylem Planı’nı Bakan Çavuşoğlu’na sundu.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kabulde yaptığı konuşmada KKTC’nin uluslararası rekabet gücüne sahip, evrensel standartlarda, nitelikli yükseköğrenimin sunulduğu bir ada olmasını sağlamak için yoğun çaba gösterdiklerinin altını çizdi.

“Yükseköğrenim Strateji Belgesi’ni KKTC’nin uluslararası tanınırlığına, bilimsel, teknolojik, sosyo-kültürel, politik ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak misyonu ile Bakanlar Kurulu’ndan onaylatarak hayata geçirdik.” diyen Çavuşoğlu, bugüne kadar çalışılmamış ve konuşulmamış bir işi başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, göreve geldikleri günden itibaren yükseköğrenimde yaşanan sıkıntılara çözüm getirdiklerine dikkat çekti.

Konuşmasında “Ülkemizde fikir çok, konuşan çok ama iş yapan ve üreten az” ifadelerine yer veren Çavuşoğlu, yükseköğrenim ve üniversitelerin sorunlarını ele alacak bir ön çalışmanın, bugüne kadar yapılmadığına işaret ederek, oluşturulan eylem planı ile üniversitelerin stratejik bir plana ve vizyona sahip olacağına vurgu yaptı.

Çavuşoğlu ayrıca, Stratejik Eylem Planı’nın oluşturulabilmesi için 52 toplantı, 150 saatin üzerinde çalışma yürütüldüğüne de dikkat çekti.

“Bir işi düşünmek başka bir şey, bir işi başlayıp bitirmek başka bir şey” diye konuşan Çavuşoğlu, “Biz alışkanlıkları değiştirmeye kararlıyız. Göreve geldiğimizde hükümet programında ve ekonomik protokolde bu işlerin yapılmasıyla ilgili maddeyi ele aldık ve bitirmeye karar verdik. Pandemi nedeniyle biraz gecikmelide olsa bu çalışmaları tamamlamanın mutluluğunu yaşıyorum.

Görev süremizde söz verdiğimiz gibi Yükseköğrenim Strateji Belgesi Eylem Planı’nı tamamladık. Bundan sonra göreve gelecek olan arkadaşlarımızın neler yapması gerektiğini ortaya koyduk.” diye konuştu.

“Bu çalışma ile bu ülkede laf üreterek değil, performan üreterek iş yapılabileceğinin altını çizdik” vurgusu yapan Çavuşoğlu, hazırlanan eylem planında ne zaman neyin yapılması gerektiğinin belirtildiğini söyledi.

Çavuşoğlu görev süresi boyunca yükseköğrenim alanında yürüttükleri çalışmalar, hayata geçirdikleri projeler ve imzaladıkları protokoller ile görevlerini layıkıyla yapmanın mutluluğu ve huzuru içerisinde olduğunu da dile getirdi.

Komisyonun Yükseköğrenimde yönetişimi yeniden yapılandırmak, yönetişimin işlevselliğini sağlamak, kaliteyi uluslararası standartlara taşımak ve uluslararasılaşma düzeyini, tanınırlığını arttırmak ve olağanüstü hallerde atılacak olan adımlar olmak üzere 5 ana başlık üzerinde çalıştığına da dikkat çeken Çavuşoğlu, Yükseköğrenim Eylem Planı’nın ülkeye hayırlı olmasını temenni ederek, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

BÜKE

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ise yaptığı konuşmada uzun süreli bir çalışma sonucunda KKTC Yükseköğrenim Strateji Belgesi Eylem Planı çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Yapısal olarak yükseköğrenim yönetişimi ve üniversitelerin izleyeceği yolları ele aldıkları bir strateji belgesi oluşturduklarına da dikkat çeken Büke, verimli bir çalışma geçirdiklerini belirterek böylesi çalışmaların devamının gelmesini temenni etti.

Önlerinde daha yapılacak bir çok iş olduğuna da vurgu yapan Büke, süreç içerisinde çalışmalara katkı koyan herkese teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu konuşmaların ardından komisyonda görev alan YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke’ye, Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Müdürü Dr. Ziya Öztürkler’e, YÖDAK üyelerine, üniversite temsilcilerine, akademisyenlere ve bakanlık personeline teşekkür ederek, plaket takdim etti.