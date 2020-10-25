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Yüksekten düşen şahıs hayatını kaybetti

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Mehmet Sait OLĞAÇ kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekte olduğu yoğun bakım servisinde saat 15:45 sıralarında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.
Yüksekten düşen şahıs hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 09:30 sıralarında, Gazimağusa Sanayi Bölgesinde, Gazimağusa’da sakin Mehmet Sait OLĞAÇ (E-39), karton fabrikasının damında bulunan eski çinkoları değiştirdiği sırada, çürük polyester çinkoya basması sonucu 4.75 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralanmıştır.

Mehmet Sait OLĞAÇ kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekte olduğu yoğun bakım servisinde saat 15:45 sıralarında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Polisin olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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