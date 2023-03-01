Yunanistan'da en az 36 kişinin öldüğü tren kazası: Ulaştırma Bakanı istifa etti

Yunanistan Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis, en az 36 can alan ve onlarcasını yaralayan korkunç tren kazasının ardından istifasını açıkladı.

Yunanistan'ın Larissa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde bir yük treni ile yolcu treninin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 36 kişinin ölümünün ardından, Kiriakos Miçoktakis'in başbakanlığındaki hükümetin Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis'in istifası geldi.

İstifanın görevi olduğunu hissettiğini, böylece en azından ölenlerin anısını onurlandırabileceğini söyleyen Karamanlis, devletin bu konuda uzun süredir devam eden hatalar yapmasının sorumluluğunu üstlendiğini belirtti.