  • BIST 5.322,65
  • Altın 1115.809
  • Dolar 18.8812
  • Euro 20.1458
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAHatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta deprem

Yunanistan'da en az 36 kişinin öldüğü tren kazası: Ulaştırma Bakanı istifa etti

» »
Yunanistan Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis, en az 36 can alan ve onlarcasını yaralayan korkunç tren kazasının ardından istifasını açıkladı.
Yunanistan'da en az 36 kişinin öldüğü tren kazası: Ulaştırma Bakanı istifa etti

Yunanistan'ın Larissa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde bir yük treni ile yolcu treninin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 36 kişinin ölümünün ardından, Kiriakos Miçoktakis'in başbakanlığındaki hükümetin Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis'in istifası geldi.

İstifanın görevi olduğunu hissettiğini, böylece en azından ölenlerin anısını onurlandırabileceğini söyleyen Karamanlis, devletin bu konuda uzun süredir devam eden hatalar yapmasının sorumluluğunu üstlendiğini belirtti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hollanda’da konut sıkıntısı ve yüksek kiralar protesto edildi26 Şubat 2023 Pazar 23:50
  • Rusya, Ukrayna'nın Transdinyester'i işgal edeceğini öne sürdü; Moldova iddiaları reddetti24 Şubat 2023 Cuma 10:02
  • Macaristan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini mart başında oylayacak23 Şubat 2023 Perşembe 18:23
  • Macaristan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini mart başında oylayacak23 Şubat 2023 Perşembe 18:23
  • Yeni başkan için Avrupa Halk Partisi yolu açıldı16 Şubat 2023 Perşembe 12:29
  • AB, benzinli ve dizel otomobilleri 2035'te yasaklayacak14 Şubat 2023 Salı 16:18
  • Kathimerini gazetesi "Hepimiz Türküz" karikatürü yayınladı08 Şubat 2023 Çarşamba 13:10
  • Kosova Türkiye’deki depremler nedeniyle ulusal yas ilan etti07 Şubat 2023 Salı 20:00
  • Avrupa basınında deprem 1. haber olmaya devam ediyor07 Şubat 2023 Salı 16:44
  • İngiltere basını: Son 100 yılın en büyük doğal felaketi07 Şubat 2023 Salı 12:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti