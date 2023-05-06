  • BIST 4.400,76
  • Altın 1265.335
  • Dolar 19.5067
  • Euro 21.4827
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKACovid bitti sanmayın

Yurt dışındaki bir oy pusulasının 'mühürlü' çıkması hakkında suç duyurusunda bulunulacak

» »
Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Avustralya'ya gönderilen oy pusulalarının birinde, bir siyasi partinin mührünün basılı halde olması hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
Yurt dışındaki bir oy pusulasının 'mühürlü' çıkması hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Seçimler için Avustralya'nın Sidney kentine gönderilen açılmamış haldeki milletvekili seçimi oy pusulalarından birinin, Yüksek Seçim Kurulu'nun genelgeleri gereği incelenerek teslim alınırken, bir siyasi partinin adına tercih yapılmış, mühür basılmış halde olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili tutanak tutulmasının ardından hazır bulunan siyasi parti temsilcileri, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulması için Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu.

Talebi inceleyen Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu, oy birliğiyle konunun araştırılmasını ve kusurlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cinsel tacizle suçlanan kardinalin cenazesinde arbede çıktı02 Şubat 2023 Perşembe 19:46
  • Avustralya banknotlardan İngiliz kraliyet ailesini çıkarıyor02 Şubat 2023 Perşembe 12:30
  • Dünyanın en büyük kara kurbağası Avustralya'da bulundu22 Ocak 2023 Pazar 12:15
  • Yeni Zelanda Başbakanı gelecek ay görevi bırakıyor19 Ocak 2023 Perşembe 10:42
  • Cinsel tacizden suçlu bulunan eski Vatikan ekonomi bakanı kardinal hayatını kaybetti11 Ocak 2023 Çarşamba 16:48
  • Helikopterler havada çarpıştı, 4 kişi öldü02 Ocak 2023 Pazartesi 16:43
  • Dünya 2023'e 'merhaba' diyor... İşte yeni yıla ilk giren ülkeler31 Aralık 2022 Cumartesi 16:36
  • Avustralya’da Halüsinasyon Gördüren Zehirli Ispanak Alarmı16 Aralık 2022 Cuma 11:55
  • Avustralya’da yüzlerce çıplak, kanser farkındalığı için plajda buluştu26 Kasım 2022 Cumartesi 23:15
  • Avustralya'nın sağlık verileri Dark Web'e sızdırıldı09 Kasım 2022 Çarşamba 16:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti