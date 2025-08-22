Yüzlerce istihdam Binlerce istihdam vaadi! İşte limanlar Dairesi'ne işe alınanların listesi

Serbest Liman Başkanlığı'na seçim yasaklarının yürürlüğe girmesine günler kala yapılan yeni istihdam listesi tartışma yarattı.
Toplam 15 kişilik alımı içeren belge kamuoyuna sızarken, zamanlaması ve yöntemi nedeniyle “partizan istihdam” eleştirileri yükseldi.
Haber Kıbrıs’ın elde ettiği listeye göre;
Güvenlik Bölümü’ne 8 kişi: Özel Binboğa, Ferdi Amasyalı, Emrah Yıldırımlar, Ümit Öztlikiler, Veli Anıl Dölek, Fikri Kırıkkale, Okan Bebek, Hakan Demir
Ambarlama İşleri Bölümü’ne 3 kişi: Kemal Okta, Hacı Baysal, Fikri Kale
Mali İşler Bölümü’ne 2 kişi: Meryem Akkaplan, Seren Güder Canataş, Arşiv Bölümü’ne 2 kişi: Ceylan Taşkın, Şeniz Arkar istihdam edildi.
Böylece Serbest Liman Başkanlığı'na toplamda 15 kişi istihdam edilmiş oldu.
