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Yüzüklerin Efendisi’nin dizisi ilk günde 25 milyondan fazla izlendi

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ABD merkezli ticaret, online hizmet ve medya şirketi Amazon'un dev bütçeli dizisi "Yüzüklerin Efendisi"nin ilk gün verileri kamuoyu ile paylaşıldı.
Yüzüklerin Efendisi’nin dizisi ilk günde 25 milyondan fazla izlendi

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından biri olan Amazon’un bünyesindeki Amazon Prime’da hafta içi yayınlanmaya başlanan “Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri” serisinin ilk verileri kamuoyu ile paylaşıldı.

Amazon tarafından yapılan açıklamada ünlü yazar J.R.R.R Tolkien tarafından yaratılan Yüzüklerin Efendisi evrenini ilk gün dünya çapında 25 milyondan fazla izleyici seyretti. Hobbit filminden önceki birkaç bin yıl öncesinin anlatıldığı dizi şirketin en çok izlenen yapımı haline geldi.

Dizinin Londra’daki galasına çok sayıda hayran özel kostümlerle gelmişti.

Genelde kendi yapımları ile ilgili izlenme verilerini kamuoyu ile paylaşmayan Amazon, bu dizi için 1 milyar dolar harcamıştı. Yüzüklerin Efendisi hikayesinin yayın haklarını almak için şirketin 250 milyon doları gözden çıkardığı da belirtilmişti.

Netflix ve Disney+ ile rekabet halinde olan Amazon’un bu yapımı aynı anda 240’tan fazla ülkede yayınlanmıştı. Online platformlar rekabeti artırmak için özel yapımlara ağırlık vermeye başladı.

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