Zeki Çeler Girne Belediye Başkanlığını kazanan Murat Şenkul'u tebrik etti

İşte açıklama;

Hiçbirşey imkansız değilmiş…

Bu yolda yalnız değildim, Girne’ yi en az benim kadar seven yüreği sevgi dolu gönüllü insanlar vardı. Zamanlarından ailelerinden, çocuklarından, işlerinden ödün vererek hep yanımdaydılar. Başta onlar olmak üzere tüm inanan ve destekleyenlerime çook teşekkür ederim.

Seçimi kazanan sevgili Murat Şenkul’u da tebrik eder, görevinde başarılar dilerim.