  • BIST 5.114,97
  • Altın 1312.477
  • Dolar 20.9351
  • Euro 22.3169
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Zelenskiy: NATO üyesi olmayacağımızı anlıyoruz

» »
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın başlattığı savaş devam ederken Ukrayna’nın NATO üyesi olmayacağını anladıklarını bildirdi.
Zelenskiy: NATO üyesi olmayacağımızı anlıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya'ya karşı yaptırımların güçlendirilmesi, bu yıl yapılması planlanan uluslararası etkinlikler, Ukrayna'nın Avrupa Birliğine entegrasyonu ve diğer konular ele alındı.

Zelenskiy, Karis'e Ukrayna'nın barış formülünün uygulanmasına ilişkin çabaları hakkında bilgi verdi.

“NATO ÜYESİ OLMAYACAĞIMIZI ANLIYORUZ”

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ukrayna'nın NATO üyeliği konusuna değinen Zelenskiy, “Hiçbir NATO ülkesini savaşa sürüklemeyeceğiz. Dolayısıyla bu savaş devam ederken NATO üyesi olmayacağımızı anlıyoruz. İstemediğimiz için değil, imkansız olduğu için.” değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO üyeliğine alternatif aramadığını, aynı zamanda ülkesinin Rusya'ya karşı savaş sona erene kadar güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, şu an Ukrayna için güvenlik garantilerinin yaptırımlar, mali garantiler ve silah olduğunu kaydetti.

Estonya Cumhurbaşkanı Karis de “Ukrayna'nın AB ve NATO üyesi olarak Avrupa ailesinin demokratik ülkeleri çemberine girmesi” gerektiğini savundu.

Karis, “Hem savaş alanında hem de AB ve NATO yolunda Ukrayna’ya desteğimizi teyit etmek istiyorum.” dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya ve Apple arasında casusluk krizi02 Haziran 2023 Cuma 12:29
  • Ukrayna: Rusya Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını durdurdu01 Haziran 2023 Perşembe 19:34
  • BM: Ukrayna’da 1000’den fazla sağlık tesisi saldırıya uğradı01 Haziran 2023 Perşembe 13:45
  • BM: Ukrayna’da 1000’den fazla sağlık tesisi saldırıya uğradı01 Haziran 2023 Perşembe 12:40
  • Kremlin’den Erdoğan-Putin görüşmesine dair açıklama01 Haziran 2023 Perşembe 10:42
  • Putin: Bizi korkutmaya çalışıyorlar31 Mayıs 2023 Çarşamba 11:47
  • Çin, 2030’a dek Ay’a ayak basmayı hedefliyor30 Mayıs 2023 Salı 21:23
  • Rapor: Rusya’nın askeri harcamaları artıyor, hükümete baskı yaratabilir30 Mayıs 2023 Salı 18:35
  • Rusya ve Ukrayna başkentleri drone ve füzelerle vuruyor30 Mayıs 2023 Salı 15:34
  • Japonya'da işsizlik oranı beklentilerin üzerinde geriledi30 Mayıs 2023 Salı 14:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti