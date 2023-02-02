Zelenskiy: Rus ordusunun saldırıları artıyor

Zelenskiy Telegram hesabından gece saatlerinde paylaştığı günlük görüntülü mesajında ulusa seslenerek, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya’nın yaklaşık bir yıl önce 24 Şubat’ta ülkesine karşı savaş başlattığını kaydeden Zelenskiy, Ukrayna ordusunun ülkeyi korumaya devam ettiğini bildirdi.

Ülkesinin doğusundaki cephe hattında Rus kuvvetlerinin hareketliliğinin yoğunlaştığını aktaran Zelenskiy, “Ülkemizin doğusundaki cephede işgalcilerin saldırı hareketlerinde belli bir artış kaydedildi. Durum daha da zorlaşıyor” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna halkını birlik içinde olarak devletin çıkarlarını korumaya davet etti.

Zelenskiy, Gürcistan’da 1 Ekim 2021’de gözaltına alınan, aynı zamanda Ukrayna vatandaşı olan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin sağlık durumunun kötüye gittiğini savunarak onun serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

Zelenskiy, tutuklu Saakaşvili’nin sağlık durumuyla ilgili Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Gürcistan hükümetine Saakaşvili’yi serbest bırakma çağrısında bulundu.

Saakaşvili’nın Ukrayna vatandaşı olduğunu hatırlatan Zelenskiy, ona karşı insan haklarının ihlal edildiğini iddia ederek, “Şu anda Ukrayna vatandaşı, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı. Mihail Saakaşvili yavaş yavaş öldürülüyor. 21. yüzyılda Avrupa’da bir kişinin fiili olarak herkesin gözü önünde infaz edilmesine yönelik böyle bir girişime karşı hala mücadele etmemiz gerektiği gerçeği bir utançtır. Yaşamına yönelik tehdit göz önüne alındığında, Gürcistan yetkilileri Avrupa insan haklarını koruma normları kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlamaya, istismarı durdurmaya ve Mihail’i serbest bırakmaya çağırıyorum. Ukrayna çözümler sundu. Dünyayı Mihail’in hayatını kurtarmaya ve infazını önlemeye çağırıyorum” ifadesini kullandı.