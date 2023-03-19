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Zelenskiy’den Esad’a yaptırım kararı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Suriye lideri Beşşar Esad'ın da aralarında bulunduğu 300 kişiye ve 141 firmaya yaptırım uygulanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.
Zelenskiy’den Esad’a yaptırım kararı

Ukrayna Devlet Başkanlığı internet sitesinde Zelenskiy’in imzaladığı ilgili kararnamenin metni yayınlandı.

Kararnamede, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyinin 15 Mart 2023 tarihli “Kişisel özel ekonomik ve diğer kısıtlayıcı önlemlerin uygulanmasına” ilişkin kararının yürürlüğe girdiği belirtildi.

10 YIL YAPTIRIM KARARI

Konseyin kararı, aralarında Suriye lideri Esad’ın bulunduğu 3’ü Suriye, 7’si İran vatandaşı, kalanı Rusya vatandaşları olmak üzere 300 kişiye ve 141 firmaya 10 yıl süreyle yaptırım uygulanmasını öngörüyor. 

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