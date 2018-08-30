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Zeytinyağı viagradan bile daha etkiliymiş...

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Atina Üniversitesi'nde 600'den fazla erkeğin katıldığı çalışmada, zeytinyağının erkeklerin cinsel yaşamını olumlu yönde etkilediğini ortaya koydu.
Zeytinyağı viagradan bile daha etkiliymiş...

Bilim insanları, zeytinyağının erkekler için viagradan daha etkili olduğunu söyledi. 600'den fazla erkeğin katıldığı çalışma, bol miktarda zeytinyağı tüketenlerin cinsel performansları ile ilgili daha az sorun yaşadıklarını ortaya çıkardı.

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İngiliz gazete Independent'ta yer alan habere göre; araştırmacılar, yağ açısından zengin bir diyetin kan damarlarını sağlıklı tuttuğunu ve vücudun her yerinde dolaşımı sağladığını belirtti. 

Uzmanlar, haftada en az dokuz çorba kaşığı tüketenlerde iktidarsızlık probleminin daha az görüldüğünü ve testosteron düzeyinin ise daha yüksek olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. 

Atina Üniversitesi'nde yapılan çalışmada, meyve ve sebze, baklagiller, balık ve kabuklu yemişlerin yanı sıra zeytinyağı bakımından zengin bir Akdeniz tarzı diyetin erektil disfonksiyon (sertleşme bozukluğu) riskini yüzde 40'a kadar azalttığı tespit edildi. 

"ZEYTİNYAĞI, İLAÇLARIN ANLIK DESTEĞİNE GÜVENMEKTEN DAHA İYİ"

Çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Christina Chrysohoou, “Diyet ve egzersiz alanında uzun süreli yaşam tarzı alışkanlıkları, sadece arterlerimizi değil, aynı zamanda orta yaştan ileri yaşa kadar olan cinsel yaşamı da etkiliyor" dedi.

Dr. Chrysohoou, zeytinyağı tüketmenin bir erkeğin cinsel yaşamını uzun vadede sağlıklı tutması için ilaçların anlık desteğine güvenmekten daha iyi olduğunu söyledi.

Dr Chrysohoou, “Bu, erkeklerin cinsel işlevlerini sürdürmelerine izin veren ilaçsız bir çözümdür. Viagra uzun vadeli bir şey değildir" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu diyet damarlarınızı sağlıklı tutar ve diyabet, yüksek tansiyon ve obezite gibi metabolik sendrom riskini azaltır. 1990'lı yıllarda viagrayı geliştiren bilim insanlarından Profesör Mike Wyllie, “Ne yazık ki, insanların hap almayı istedikleri bir toplumdayız. Yaşam tarzlarını değiştirmekten rahatsız olmazlar” dedi.

"ŞAŞIRTICI DEĞİL"

İngiliz Kalp Vakfı'ndan Julie Ward ise şunları söyledi: “Kalp ve dolaşım sağlığına yararlı olduğunu bildiğimiz Akdeniz diyetinin kan damarlarına fayda sağlaması ve erkeklerin sağlıklı cinsel işlevlerini sürdürmelerine yardımcı olması şaşırtıcı değil."

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