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Zlatan İbrahimovic, futbolu bıraktı

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen 41 yaşındaki İsveçli golcü Zlatan İbrahimovic, aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.
Zlatan İbrahimovic, futbolu bıraktı

Milan'ın Serie A'da 2022-2023 sezonunun 38'inci ve son haftasında Hellas Verona'yı San Siro'da ağırladığı ve 3-1 yendiği maçın ardından, takımdan ayrılacak olan emektar golcü İbrahimovic için özel bir tören düzenlendi.

Karşılaşma öncesi kırmızı-siyahlı taraftarların özel koreografi şov yaptığı İbrahimovic, maçın ardından takım arkadaşları, teknik heyet ve taraftarların alkışları arasında saha ortasına geldi.

Gözyaşlarına hakim olamadığı görülen İbrahimovic, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

İbrahimovic, "Burada birçok anım ve birçok duygu dolu anlarım var. Her zaman Milan taraftarı olacağım. Milan'a değil ama futbola veda etme zamanı geldi." dedi.

Milan taraftarları, takım arkadaşları ve teknik heyet, golcü oyuncuyu uzun süre ayakta alkışladı.

İbrahimovic'e 11 numaralı ve takım arkadaşlarının imzaladığı forma hediye edildi.

Milan'da ilki 2010-2012 dönemi, ikincisi de 2020-2023 arasında olmak üzere iki farklı dönemde forma giyen İbrahimovic, kırmızı siyahlıların 2010-11 ve 2021-2022 sezonlarında kazandığı son iki lig şampiyonluğunda attığı gollerle önemli rol oynamıştı.

Milan formasıyla toplamda 163 maça çıkan ve 93 gol atan İbrahimovic, sakatlıklar sebebiyle bu sezon sadece 4 maça çıkabilmiş ve 1 gol atabilmişti.

İbrahimoviç, profesyonel futbolculuk kariyerinde 988 maçta 573 gole imzasını koyarken, pek çok kez de yılın futbolcusu ödülünü kazandı.

Kariyerinde sırasıyla Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint Germain, Manchester United, LA Galaxy ve tekrar Milan forması giyen İbrahimovic pek çok şampiyonluk ve kupa sevinci yaşadı.

İbrahimovic'in kariyerinde; 5 İtalya Serie A, 4 Fransa Ligue 1, 2 Hollanda Ligi, 1 İspanya La Liga, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 Avrupa Süper Kupası, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluklarının yanı sıra 2 Fransa Kupası, 1 Hollanda Kupası, 3 İtalya Süper Kupası, 2 İspanya Süper Kupası, 1 İngiltere Lig Kupası ve 1 Hollanda Süper Kupası gibi önemli başarılar bulunuyor.

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