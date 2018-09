Zorba Balesi, 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin açılışında, yarın akşam Girne Amfi Tiyatro’ da sahnelenecek.



Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin yorumuyla sahnelenecek Zorba Balesi ile, Nikos Kazancakis’in romanı “Zorba The Greek” Mikis Thedorakis’ in müzikleri ve Lorca Massine’nin koreografisinde Girne’de hayat bulacak.



2 perdeden oluşan Zorba Balesi, saat 21.00’de başlayacak.



Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’ nin bu yıl 16’ncısı 21 Eylül – 16 Kasım tarihleri arasında KKTC Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde, Telsim Vodafone Ana Sponsorluğunda, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens ve Kybele Turizm’ in katkılarıyla gerçekleştirilecek.



Ayrıca Telsim Vodafone bu yılki festivalin iletişim sponsorluğunu da üstlenecek.



Festival, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın 30 Eylül’de Salamis Antik Tiyatro’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde ve Solo Resital olarak vereceği konser ile devam edecek.



Girne Amfi Tiyatro’ da yer alacak Zorba Balesi saat 21.00’ de, diğer tüm konserler ise 20.30’da başlayacak.



Bilet Satış Noktaları: Zorba Balesi 80 TL, Fazıl Say Konseri 80 TL, Bellapais Manastırı’ndaki Konserler ise 50 TL’den tüm Deniz Plaza’lar ve Deniz Shop’lar, Bellapais Bilet Ofisi, Dome Hotel ve Konser girişinden sağlanabilecek.

Ayrıntı bilgi, Facebook ve instegram’dan “international north cyprus music festival” sayfalarından alınabilecek.