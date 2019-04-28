Zoru Başardılar

Kolay değildi yani; Sentetik zeminde hiç oynamayan, nizami ölçülere göre küçük, bu karşılaşmaya yetecek ölçüde tribüne sahip bulunmayan Karaoğlanoğlu Stadında Yenicami’nin bu maçı oynaması.

Girne Mete Adanır Stadında pekalaOcak Cumartesi oynar, bu maç da Pazar oraya alınabilirdi.Hem düzgün bir sahada maç oynanırdı, hem de kalabalık gelen Yenicami taraftarlarının can emniyeti daha kolay sağlanabilirdi.

Karşılaşma başlamadan yarım saat önce Yeşilova taraftarlarının önünden geçen Yenicami taraftarlarına söz atıldı. Taraftarlar cevap verince, kendilerine Ultra Garava’lı diyen Yeşilovalı birkaç kişi bekledikleri fırsatı bulup Yenicami’li bir-ikiye kişiye kalabalık şekilde saldırdılar. Linç de edebilirlerdi ama onların şanssızlığı karşılarında Paşa kardeşler vardı, Yeşilovalı saldıranlardan biri kalabalık olmalarına rağmen fena halde yumruk yedi.

Her maç öncesi, maç oynanırken ve sonrasında bu taşkınlıkları yapan Ultra Garava’lı kişilerin, bu maçta da aynı şeyleri yapacakları belli idi, nitekim yaptılar da…

Kabahat onlarda değil, karşılaşmayı bu sahada oynatan Futbol Federasyonunda. “Yeşilova öyle istedi” mazeretine sığınmasınlar.

Yeşilova, yenemeseler de, en az berabere kalarak Yenicami takımına puan kaybı yaşatmayı kafasına koymuştu. Bir de Yenicami kalesine ilk geldiklerinde golü bulunca, MTG’yi de sevindirmiş oldular ama temposunu bozmayan Yenicami, Tansel’in kafası ile eşitliği yakalayınca, tekrar başa dönmüş oldular.

İlk yarıda daha iyi oynayan ama kalesinde golü görenYenicami, ikinci yarıda uzun süre kale önü mücadelelerde başarılı olamadı. Kenneth ve John çok top ezdiler. Farouk, Doğan maçındaki gibi sağ koridoru kullanamadı. Yerine giren Hüseyin de sağ koridorda verim sağlayamadı. Gölü atan Tansel’in yerine giren Hasan da heyecandan olsa gerek, eski futbolunu oynayamadı. Savunmanın göbeğinde oynayan Emin, taraftarlarının yüreğini ağzına getiren gereksiz top kayıplarına ek bir defaulleryapınca, taraftarlarından tepki aldı.

Ünal bir kez daha gemisini kurtaran kaptan oldu. Müthiş bir vuruşla üç puanı getiren golü attı. Tabi bu golde de, ilk golde de Binya’nın topu kaptırması büyük rol oynadı.

Yeşilova, alışık olduğu halı saha gibi sentetik zeminde, “Yenicami’ye alan bırakmayız, yenemesek de, yenilmeyiz” diye MTG’yekıyak yapmayı düşünmüş olabilir ama bu denli önemli bir maç bu zeminde, bu kadar küçük sahada oynanmaz.

Esin, bir pozisyon dışında topla buluşamadı. Her zaman savunmanın sigortası olan Binya, iki hata yaptı, her ikisi de golle sonuçlandı. “Yeşilova kötü mü oynadı” derseniz, hayır, tam aksine kanatları kullandılar, ortadan Yenicami’yi deldiler. Tek yapamadıkları topu çerçevenin içine birden fazla gönderememeleri oldu. Haftalar sonra yenildiler. Rakipleri iyi oynadığı için değil, kendileri savunmada hata yaptıkları için.