388 sürücü rapor edildi, 58 araç trafikten men edildi!

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri’nin ülke genelinde yaptığı denetimlerde 2 bin 576 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından 388 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 58 araç trafikten men edildi, 3 sürücü ise tutuklandı.
Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri, ülke genelinde dün geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Toplam 2 bin 576 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde, 388 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Denetimler kapsamında 58 araç trafikten men edilirken, 3 sürücü ise tutuklandı.

RAPOR EDİLEN TRAFİK SUÇLARI

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, rapor edilen trafik suçları şöyle sıralandı:

  • 136 sürücü yasal hız sınırını aştı

  • 31 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullandı

  • 5 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandı

  • 8 sürücü sigortasız araç kullandı

  • 11 sürücü araç kullanırken cep telefonu kullandı

  • 9 sürücü emniyet kemeri takmadı

  • 4 araç muayenesiz trafiğe çıktı

  • 19 araç seyrüsefer ruhsatsız kullanıldı

  • 26 araç A işletme izinsiz trafikteydi

  • 1 kişi elektrikli scooter kullandı

  • 1 sürücü trafik ışıklarına uymadı

  • 9 araç cam filmiyle trafiğe çıktı

  • 128 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi

