388 sürücü rapor edildi, 58 araç trafikten men edildi!

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri, ülke genelinde dün geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.
Toplam 2 bin 576 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde, 388 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Denetimler kapsamında 58 araç trafikten men edilirken, 3 sürücü ise tutuklandı.
RAPOR EDİLEN TRAFİK SUÇLARI
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, rapor edilen trafik suçları şöyle sıralandı:
136 sürücü yasal hız sınırını aştı
31 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullandı
5 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandı
8 sürücü sigortasız araç kullandı
11 sürücü araç kullanırken cep telefonu kullandı
9 sürücü emniyet kemeri takmadı
4 araç muayenesiz trafiğe çıktı
19 araç seyrüsefer ruhsatsız kullanıldı
26 araç A işletme izinsiz trafikteydi
1 kişi elektrikli scooter kullandı
1 sürücü trafik ışıklarına uymadı
9 araç cam filmiyle trafiğe çıktı
128 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi
