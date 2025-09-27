  • BIST 11151.2
537 Gün kaçak yaşadı!

» »
Lefkoşa'da meydana gelen kaçak kontrollerinde ülkede 537 gündür kaçak olarak ikamet ettiği tespit edilen S.B tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
537 Gün kaçak yaşadı!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Doğuş Ferit olayla ilgili bulguları aktardı. Ferit huzurda bulunan zanlı S.B'nin KKTC’de İkamet İzinsiz Bulunmak suçuna methaldar olduğunu, 27 Eylül 2025 tarihinde saat 03.15 raddelerinde Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube ekipleri tarafından yapılan kontrol esnasında Lefkoşa’da sakin zanlı S.B'nin yapılan Muhaceret Kontrolünde 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren toplam 537 gündür KKTC’de İkamet İzinsiz olarak bulunduğun tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu alınması gereken ifadeler olduğunu ayrıca zanlının ülkede bulunduğu dönemde ne yaptığının suça karışıp karışmadığının araştırılacağını belirterek soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel zanlının soruşturma kapsamında 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 

