  • BIST 11519.22
  • Altın 4950.8
  • Dolar 41.376
  • Euro 48.7118
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKATabipler Birliği’nden Gazze çağrısı: İnsanlık için özgürlük!

Adaylar ilan edildi: Seçim propagandası yarın başlıyor

» »
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde kesinleşen aday listesini ilan etti. Seçim propagandası ise yarın başlayacak.
Adaylar ilan edildi: Seçim propagandası yarın başlıyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde kesinleşen aday listesini ilan etti. Seçim propagandası ise yarın başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde altısı bağımsız olmak üzere sekiz aday yarışacak.

YSK’dan yapılan açıklamaya göre, kesinleşen aday listesi başvuru sırasına göre şöyle:

“İbrahim Yazıcı (Bağımsız), Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi), Ersin Tatar (Bağımsız), Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), Mehmet Hasgüler (Bağımsız), Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi), Ahmet Boran (Bağımsız), Hüseyin Gürlek (Bağımsız)”

Seçim propagandasının başlangıcı yarın…

Cumhurbaşkanlığı seçiminde, seçim propagandası yarın başlayacak.

Propaganda süresince, siyasi partiler ve bağımsız adaylar duvar ilanı asabilir, el ilanı ve her türlü matbua dağıtabilir. Ancak, oy verme gününden önceki gün saat 18.00’den sonra ilan, beyanname, genelge, açık mektup ve her çeşit propaganda niteliği taşıyan matbuanın dağıtılması, yapıştırılması, asılması ve satılması olacak.

Oy pusulası örnekleri ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan broşür ise her zaman dağıtılabilecek.

Propaganda için kullanılan duvar ilanları ile el ilanları ve diğer her türlü matbua üzerinde, Türk Bayrağı, KKTC Bayrağı, dini ibareler ve Arap harfleri ile yazılar bulundurulması yasak olacak.

Siyasal parti ve bağımsız cumhurbaşkanı adaylarının propaganda için duvar ilanları, şehir ve kasabalarda İlçe Seçim Kurullarınca, köylerde köy ihtiyar heyetlerince gösterilecek yerlere asılacak. Talep eden siyasal partilere ve bağımsız cumhurbaşkanı adaylarına aynı ölçüde saha verilecek. Siyasal partiler ve bağımsız adaylar, özel araçlarına ve özel taşınmaz mallarının cam, pencere ve kapılarına iç taraftan olmak koşulu ile duvar ilanları asmakta serbest olacak.

Gösterilen yerlerden başka herhangi bir yerde ilan asılması, yapıştırılması veya teşhiri ise yasak olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kıbrıs Türk Kızılayı, İskele’de 28 ünite kan topladı22 Eylül 2025 Pazartesi 11:01
  • CTP: Karşılıklı konuşması gerekenler sözcüler değil, Cumhurbaşkanı adaylarıdır22 Eylül 2025 Pazartesi 08:54
  • Seçime doğru... 60’tan fazla kişi aynı adreste kayıtlı çıktı22 Eylül 2025 Pazartesi 08:53
  • Döviz güne nasıl başladı?22 Eylül 2025 Pazartesi 08:48
  • Eczanelerin kış dönemi çalışma ve nöbet saatleri değişti22 Eylül 2025 Pazartesi 08:47
  • Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yazılış sırası belirlenecek22 Eylül 2025 Pazartesi 08:46
  • CTP: “Karşılıklı konuşması gerekenler sözcüler değil, Cumhurbaşkanı adaylarıdır”21 Eylül 2025 Pazar 21:22
  • Görgüner: İki devletli çözüm yaklaşımı, karma evlilik sorununu sahiplenmiyor!21 Eylül 2025 Pazar 21:19
  • Kıbrıs'taki Hataylılar ikiye bölündü.. Bir kısmı Erhürman'a destek açıklarken bugün de Tatar'a destek açıklaması geldi21 Eylül 2025 Pazar 15:44
  • Dikmen Halk Buluşması gerçekleşti: Dikmen’deki esinti 19 Ekim’de “Tufan’a” dönüşecek21 Eylül 2025 Pazar 15:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti