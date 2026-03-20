Lefkoşa'da bıçaklama

Taşkınköy’de dün saat 21.30 sıralarında aralarında yaşanan tartışma sonucu, M.S.B.(E-23) kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile M.W.K.(E-29)’yi sağ karın kısmından ağır şekilde yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, olay sonucu yaralanan M.W.K., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatın ardından, cerrahi serviste müşahede altına alındı. Zanlı M.S.B. ise aranıyor, soruşturma devam ediyor.
