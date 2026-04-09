SON DAKİKAİstanbul'da İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğu binanın önünde çatışma

Altuğra'dan Üstel'e: Halkın karşısına çık ve yüzleş

Altuğra Meclis’e katılmama nedeninin Hayat Pahalılığı ile ilgili yasa tasarısı olduğunu söyledi.
Altuğra'dan Üstel'e: Halkın karşısına çık ve yüzleş

Altuğra Meclis’e katılmama nedeninin Hayat Pahalılığı ile ilgili yasa tasarısı olduğunu söyledi.
Söz konusu düzenlemeye tepki gösteren Altuğra, “Halkın aç kalmasına vicdanım el vermez” dedi.
Başbakan Ünal Üstel’e de sert eleştiriler yönelten Altuğra, “UBP’yi de bu halkı da mağdur ettin. Bir dakika bile durma ve istifa et” dedi.
Sendikaların genel grev ve eylem kararını haklı bulduğunu vurgulayan Altuğra, ülkede ciddi bir yönetim zaafiyeti olduğunu belirterek, “Maliyedeki para nerelere gidiyor, nelere harcanıyor?” sorusunu sordu.
Altuğra, bu soruların yanıtının halka verilmesi gerektiğini ifade ederek Başbakan Üstel’e “Halkın karşısına çık ve yüzleş” çağrısında bulundu. 

 

Kaynak: Haber Kıbrıs
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
