Bağımsızlık Yolu’ndan YSK’ya Ersin Tatar’ın Seçim Amblemi Hakkında İtiraz

Bağımsızlık Yolu, 19 Ekim 2025 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde bağımsız aday Ersin Tatar’ın seçim logosuna itiraz ederek Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu.

Emekçinin partisi Bağımsızlık Yolu tarafından YSK’ya sunulan dilekçede, YSK’nın 5 No’lu duyurusu uyarınca bağımsız adayların, siyasi partilerin amblemlerine benzememek koşulu ile istedikleri işareti bildirebilecekleri hatırlatıldı. Bu çerçevede, geçici adaylığı ilan edilen bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ın seçim ambleminin 18 Eylül 2025 tarihinde basın aracılığıyla kamuoyuna yansıdığı belirtildi.

Bağımsızlık Yolu, söz konusu amblemin yuvarlak çerçeve içerisinde tek kenarı olmayan yıldız şeklinde tasarlandığını, bu yönüyle partinin kendi amblemi olan yuvarlak çerçeve içerisindeki yıldız figürüne benzediğini ifade etti. Ayrıca, bağımsız aday olması sebebiyle seçim pusulasında amblemin üzerinde “bağımsız” ifadesinin yer alacak olmasının, amblemle birlikte partinin ismini çağrıştıracağına dikkat çekildi.

Parti, Tatar’ın seçim ambleminin Bağımsızlık Yolu’nun logosuna benzerliği nedeniyle YSK’nın 5 No’lu duyurusuna aykırı olduğunu savunarak, söz konusu ambleme itiraz ettiklerini ve YSK’nın bu itirazı değerlendirmesini talep etti.