  • BIST 11119.36
  • Altın 4863.349
  • Dolar 41.3959
  • Euro 48.7079
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİngiltere Filistin devletini tanıyacak; karar bu hafta açıklanabilir

Balkondan 15 poşet uyuşturucu madde çıktı!

» »
Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde verme tasarruf suçlarından tutuklanan A.A mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Kemal Önerem mahkemede olguları aktardı.
Balkondan 15 poşet uyuşturucu madde çıktı!

Polis, 17.09.2025 tarihinde Güzelyurt'ta meydana gelen Kanunsuz Uyuşturucu Madde tasarrufu suçu ile ilgili Mahkemeden temin edilen arama ile 18.09.2025 tarihinde 1:50-12:30 saatleri arasında S.S. ile, A.A'nın Lefkoşa’da birlikte kaldıkları ikametgahta Güzelyurt Adli Şube ekipleri tarafından yapılan aramada balkonda 15 adet küçük naylon poşet parçalarına sarılı yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve konu ikametgahta bulunan S.S.’ye ait yatak odasında bulunan çalışma masası üzerinde gri renk kraşer ve içerisinde yaklaşık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak aldığını söyledi. Polis,

Polis, Ahmed Abdulaal’ın suçüstü tutuklandığını, S.S.’nin ise arandığını kaydetti.

Polis memuru, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, aranan şahıs olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • KTTO heyeti Brüksel temaslarını tamamladı19 Eylül 2025 Cuma 11:42
  • Besim Tibuk ve Merit Otelleri Yöneticileri, Fatin Rüştü Zorlu’yu törenle andı19 Eylül 2025 Cuma 10:34
  • Basketbol’da 8 takımlı süper lig 6 takımlı 2. Lige doğru19 Eylül 2025 Cuma 09:50
  • Seçim sandık listeleri... 21 kişinin aynı evde oturduğu ortaya çıktı!19 Eylül 2025 Cuma 09:14
  • Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği önünde protesto yapacak!19 Eylül 2025 Cuma 08:51
  • Beş Kıbrıslı Rum’un Askeri Mahkeme’deki davası 24 Eylül’de devam edecek18 Eylül 2025 Perşembe 15:44
  • Bir günde 6 kaçak tutuklandı18 Eylül 2025 Perşembe 14:06
  • Gönendere ve Minareliköy’de Hırsızlık Olayları: 2 Kişi Tutuklandı18 Eylül 2025 Perşembe 14:00
  • Alkollü sürücü takla attı18 Eylül 2025 Perşembe 13:59
  • Haspolat’ta Yem Fabrikasında İş Kazası: 26 Yaşındaki Çalışan Yaralandı18 Eylül 2025 Perşembe 13:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti