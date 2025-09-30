Dağyolunda ölümlü kaza!

29.09.2025 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, Değirmenlik – Girne Anayolunun 8-9’uncu km’leri arasında, Canberk ÇAYDAM (E-31), yönetimindeki MR 226 plakalı salon araç ile Girne istikametinden Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada Taş Ocakları Mevkiine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ali Osman BAYRAM (E-26) yönetimindeki LZ 354 plakalı salon araç ile yüz yüze çarpışmışlardır.
Kaza sonucu LZ 354 plakalı araç sürücüsü Ali Osman BAYRAM olay yerinde yaşamını yitirmiştir.
Kazada yaralanan LZ 354 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Oğuzhan KOÇYİĞİT (E-26) kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.
Soruşturma devam etmektedir.
