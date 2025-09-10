Dikkat! Yangın riski !

Meteoroloji Dairesi, bugün ülke genelinde havanın açık ve az bulutlu olacağını, sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-3 derece üzerinde seyredeceğini açıkladı. Orman yangını ve ultraviyole radyasyonu için “çok yüksek” uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Dairesi’nin 10 Eylül 2025 tarihli hava raporuna göre, KKTC alçak basınç sistemi ile sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunuyor. Havanın açık ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Lefkoşa’da sıcaklık 37 dereceye kadar çıkarken, Ercan’da 36, Güzelyurt’ta 34, Girne’de 33, Gazimağusa ve İskele’de ise 33 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi, orman yangını olasılığının “çok yüksek” olduğunu duyurarak dikkatli olunması çağrısı yaptı. Ayrıca ultraviyole radyasyonunun da “çok yüksek” seviyede olduğu belirtildi.

Denizlerde ise fırtına beklenmezken, rüzgarın güney ve batı yönlerden 3-5 kuvvetinde eseceği, denizin orta dalgalı olacağı ifade edildi.