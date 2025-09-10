  • BIST 10515.83
  • Altın 4837.181
  • Dolar 41.2842
  • Euro 48.3709
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKatar’ın başkenti Doha’da patlama! İsrail Katar’daki Hamas yöneticilerini vurdu

Dikkat! Yangın riski !

» »
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor
Dikkat! Yangın riski !

Meteoroloji Dairesi, bugün ülke genelinde havanın açık ve az bulutlu olacağını, sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-3 derece üzerinde seyredeceğini açıkladı. Orman yangını ve ultraviyole radyasyonu için “çok yüksek” uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Dairesi’nin 10 Eylül 2025 tarihli hava raporuna göre, KKTC alçak basınç sistemi ile sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunuyor. Havanın açık ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Lefkoşa’da sıcaklık 37 dereceye kadar çıkarken, Ercan’da 36, Güzelyurt’ta 34, Girne’de 33, Gazimağusa ve İskele’de ise 33 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi, orman yangını olasılığının “çok yüksek” olduğunu duyurarak dikkatli olunması çağrısı yaptı. Ayrıca ultraviyole radyasyonunun da “çok yüksek” seviyede olduğu belirtildi.

Denizlerde ise fırtına beklenmezken, rüzgarın güney ve batı yönlerden 3-5 kuvvetinde eseceği, denizin orta dalgalı olacağı ifade edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 6 aylık bütçe açığı 4.2 milyar TL!09 Eylül 2025 Salı 20:48
  • “Cumhurbaşkanlığı Seçimi için adaylık başvuruları cuma günü”09 Eylül 2025 Salı 17:38
  • Gençlerden Üstel'e tepki...Devletin geleceğini ipotek altına alıyorsunuz!09 Eylül 2025 Salı 17:27
  • CTP Eğitim Komitesi: Seçim telaşları, eğitimde derin yaralar açmaya devam ediyor09 Eylül 2025 Salı 15:55
  • KKTC’de Göç Yönetimi konusunda dijital dönüşüm konusunda teknik toplantı09 Eylül 2025 Salı 14:47
  • Ülke Genelinde İkamet Kontrolleri: 5 Kişi Tutuklandı09 Eylül 2025 Salı 14:35
  • Boğazköy’de Restoran Önünde Şiddet ve Rahatsızlık Olayı09 Eylül 2025 Salı 14:34
  • Henüz 3 aylıktı... Ölüm nedeni belirlendi...09 Eylül 2025 Salı 13:57
  • Yer Çatalköy: Aracında ölü bulundu09 Eylül 2025 Salı 13:46
  • KAMU-İŞ’ten sert uyarı: Bakan ve müdürleri mahkemeye vereceğiz09 Eylül 2025 Salı 13:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti