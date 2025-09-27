Erhürman: Cumhurbaşkanlığı muhtarlar arasında hiçbir ayrım yapmayacak

Lefkoşa'da muhtarlarla bir araya gelen CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, 20 Ekim'den sonra muhtarlarla birlikte çalışacaklarını ve hiçbir ayrım yapılmayacağını kaydetti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Lefkoşa’da muhtarlarla bir araya geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Tufan Erhürman, “Her köyde, her mahallede insanlarımızla birebir temas içinde olan, sorunları da çözüm önerilerini de bilen muhtarlarımızla 20 Ekim'den sonra sürekli birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı, anayasal görevi olan tarafsızlık ilkesi çerçevesinde muhtarlar arasında hiçbir ayrım yapmayacak. Muhtarlarımızdan Cumhurbaşkanlığı'na kadar bu ülkenin her kurumu, çekişmeden, itişmeden dayanışma ve eş güdüm içerisinde çalışacak. Bu güzel ülkeyi, halkımız için, halkımızla birlikte, halkımız hak ettiği şekilde, çok güzel yöneteceğiz...” dedi.