  • BIST 10477.13
  • Altın 4846.068
  • Dolar 41.2742
  • Euro 48.6111
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAPutin: Ukrayna'daki herhangi bir Batılı güç Rus ordusunun hedefi olacak

Gençlerin Ünal abisi... "Bizim derdimiz torpil değildir, asla da olmayacaktır"

» »
Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik.
Gençlerin Ünal abisi... "Bizim derdimiz torpil değildir, asla da olmayacaktır"

Başbakan Ünal Üstel, sözlerinin çarpıtıldığını belirterek;

“Buradan açık ve net söylüyorum: Bizim derdimiz torpil değildir, asla da olmayacaktır. Bizim derdimiz gençlerimizin moralini yüksek tutmak, onların emeğine sahip çıkmaktır” dedi.

Başbakan Üstel, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaparak, “Yazılıyı geçen gençlerimize sözlüde Cumhurbaşkanımızla elimizden gelen desteği veririz” şeklindeki açıklamasının çarpıtıldığını söyledi.

Başbakan Üstel, “Son günlerde sosyal medyada ve bazı basın organlarında konuşmamın tek bir cümlesi çarpıtılarak, bağlamından koparılarak kamuoyuna servis edildi. Ne dedik? “Yazılıyı geçen gençlerimize sözlüde Cumhurbaşkanımızla elimizden gelen desteği veririz” dedik. Ama bu sözlerimizi alıp torpil imasıyla kamuoyuna yansıttılar” ifadelerini kullandı.

Ünal Üstel, “Buradan açık ve net söylüyorum: Bizim derdimiz torpil değildir, asla da olmayacaktır. Bizim derdimiz gençlerimizin moralini yüksek tutmak, onların emeğine sahip çıkmaktır. Yazılıyı geçen evlatlarımızın sözlü sınavda kendilerini rahat, özgüvenle ifade edebilmeleri için destekten bahsettik. Bunu bile çarpıttılar” açıklamasını yaptı.

 

“EVLATLARIMIZIN UMUTLARINI KIRMAYA ÇALIŞANLARA DA ASLA FIRSAT TANIMAYIZ”

“Sevgili kardeşlerim, biz gençlerimizin alnının teriyle kazandığı başarıyı hiç kimsenin gölgelemesine izin vermeyiz” ifadelerine de yer veren Başbakan Üstel, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

“Evlatlarımızın umutlarını kırmaya çalışanlara da asla fırsat tanımayız. Bu ülkenin çocukları “bu ülkede adalet yok, geleceğim yok” demesin diye buradayız. Bugün bize ders vermeye kalkanlara da soruyorum: Siz yıllarca iktidarda bulundunuz. Peki bu memlekette liyakati hakim kılmak için ne yaptınız? Cumhurbaşkanımızla birlikte meselemiz gençlerdir, milletimizin geleceğidir. Bizim anlayışımızda torpil olmaz, hakkı olmayanın işe girmesi olmaz. Ama gençlerimizin umudunu kıran, onlara ‘bu ülkede gelecek yok’ dedirten anlayışa da asla izin vermeyiz. Buradan bir kez daha ifade ediyorum: Kamu Hizmeti Komisyonu bağımsız bir kurum ve siyasi tartışmalara alet edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.”

 

“KAMU VİCDANININ SARSILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Şeffaflık ve liyakatin öncelik olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, “Kamu vicdanının sarsılmasına izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın güveni bizim için en büyük önceliktir. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik. Hiç kimse bu halkın çocuklarının emeğini çalamaz. Liyakati de biz koruyacağız, adaleti de biz tesis edeceğiz. Ve inanıyorum ki bu halk, 19 Ekim’de kimin sadece sözde kaldığını, kimin iş yaptığını, kimin gerçekten gençlerinin yanında olduğunu sandıkta gösterecek” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Acil kan aranıyor09 Eylül 2025 Salı 11:36
  • Simon Aykut'un ailesi isyan etti: 75 yaşındaki kanser hastası 500 gündür tutuklu!09 Eylül 2025 Salı 10:36
  • Nazım Çavuşoğlu: KKTC'de rekor! Toplamda 29 okul kazandırdık09 Eylül 2025 Salı 10:32
  • Çatalköy’de elektrik kesintisi09 Eylül 2025 Salı 09:19
  • Yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor09 Eylül 2025 Salı 09:16
  • KKTC Makamları Simon Aykut'u 500 gündür unuttu!09 Eylül 2025 Salı 09:14
  • 12 Eylül’e kadar ülke genelinde sular kesik09 Eylül 2025 Salı 09:13
  • Gençlerin Ünal abisi... "Bizim derdimiz torpil değildir, asla da olmayacaktır"08 Eylül 2025 Pazartesi 19:42
  • Çatalköy’de yarın elektrik kesintisi yapılacak08 Eylül 2025 Pazartesi 19:14
  • Yüksek Mahkeme, 5 Kıbrıslı Rum’un 3 aylık tutukluluk kararını bozdu08 Eylül 2025 Pazartesi 18:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti