Harmancı'dan Bahçeli'ye..."Bu vatanı mafya düzeninden temizleyeceğiz."

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçim sonuçlarına yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Harmancı, Bahçeli’nin endişesinin “ne siyasi vizyon, ne ülke ne de yurt sevgisi” olduğunu belirterek, “Bu endişe, KKTC’ye çöken tetikçilerin bağlantılarının yok olması, mafya ve kara para düzeninin, bu düzenden beslenenlerin hortum borusunun kesilmesidir” dedi.

Harmancı açıklamasını, “Sana söz, keseceğiz. Bu vatanı mafya düzeninden temizleyeceğiz” ifadeleriyle tamamladı.