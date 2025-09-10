  • BIST 10486.09
  • Altın 4832.941
  • Dolar 41.2816
  • Euro 48.3992
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKatar’ın başkenti Doha’da patlama! İsrail Katar’daki Hamas yöneticilerini vurdu

Hasgüler: “Tatar toplum lideri olamadı”

» »
Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, Kuzey Kıbrıs TV’de Seval Oyaltan’ın sunduğu “Tarafsız Bakış” programına konuk oldu.
Hasgüler: “Tatar toplum lideri olamadı”

 

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, Kuzey Kıbrıs TV’de Seval Oyaltan’ın sunduğu “Tarafsız Bakış” programına konuk oldu.

 

Hasgüler, Tatar dönemini değerlendirirken, “Cumhurbaşkanlığı bizde toplum liderliğidir. Her şeyden önce bizi uluslararası alanda temsil eder. Ancak Ersin Tatar bir toplum lideri vasfı gösteremedi. Kıbrıslı Türklerin kimlik tehdidiyle, gelecek kaygısıyla, gençlerin sorunlarıyla ilgilenmedi. Halkın temsilcisi olmaktan çok Türkiye’nin temsilcisi gibi davrandı. Nitekim yalnızca muhalifler değil, ona oy verenler de kendisinden yaka silkmiş durumda. Türkiye’nin de artık onun gibi bir figüre ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum, aday bile olmaması gerekirdi” ifadelerini kullandı.

 

“Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklarımızı talep etmeliyiz”

 

Programda, sosyal medyadaki “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönmeliyiz” çıkışını da açıklayan Hasgüler şunları söyledi: “Aslında böyle diyerek Crans Montana sürecindeki federasyon mutabakatının göz ardı edilmesine tepki gösterdim. 1959-60 antlaşmalarıyla kazanılmış haklarımız var. Kıbrıs Cumhuriyeti kurumlarındaki bu haklarımızı talep etmeliyiz. Elbette federasyonu da konuşmaya devam edeceğiz. Ben federasyonu reddetmiyorum ama süreci hızlandırmak için Kıbrıs Cumhuriyeti ile işlevsel adımlar atmak gerektiğini söylüyorum” dedi.

 

Hasgüler, nüfus yapısındaki bozulmaya dikkat çekerek, “Bugün nüfusumuzun yüzde 10’u Türkçe bilmiyor. Demografi altüst oldu, Kıbrıslı Türkler kendi vatanlarında azınlık olma tehdidi altında. Ağzımızdan düşürmediğimiz egemenliğimizi kimlerle paylaştığımızı bile bilmiyoruz. Böyle devam ederse zaten çözüm imkânsız hale gelecek. Federasyon mu iki devlet mi tartışmalarının hiçbir anlamı kalmayacak” uyarısında bulundu.

 

“Mülkiyet adil çözülmezse barış da olmaz”

 

5 Kıbrıslı Rum’un tutuklanması ve mülkiyet krizine de değinen Hasgüler, bu süreci “Türkiye’de yargının gerilemesinin bize yansıması” olarak nitelendirdi.

 

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) çalıştırılmamasını eleştiren Hasgüler, “Tutuklanan Rumlar, daha önce AİHM’in de tanıdığı TMK’ya başvurmuşlardı. Buna rağmen hükümet de onlara davacı oldu. Bu, hükümetin kendi kurumunu tanımadığı anlamına gelir. Şunu da unutmamak lazım; Kıbrıs Cumhuriyeti de TMK’ya başvuran vatandaşlarına iyi gözle bakmıyor. Engeller çıkarıyor. Bizim de engel olmamız, komisyonu çalıştırmamamız hoşlarına gidiyor. Yani Rum egemenleri, bu yanlışta ısrar eden Ersin Tatar’ı ve UBP’yi alkışlıyor” dedi.

 

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde mülkiyet sorununu hızlıca çözmeye hazır olduklarını belirten Hasgüler, Annan Planı’ndaki “takas, iade ve tazminat” yöntemlerine işaret etti. Maraş konusunu da gündeme getiren Hasgüler, “Oradaki mülkleri sahiplerine iade edeceğiz, bölgeyi BM ve Kıbrıs Türk makamlarının ortak yönetiminde sivil yerleşime açacağız” dedi.

 

Türkiye ile ilişkiler konusunda da konuşan Hasgüler şunları söyledi. “Kıbrıs’a yaklaşım Türkiye’de iktidardan iktidara, dönemden döneme değişiyor. Yunanistan’da ise böyle değil. Yunanistan Kıbrıslı Rumların iradesine, aldıkları kararlara saygı duyuyor, hatta bu kararları sahipleniyor. Biz de Ankara’dan Kıbrıslı Türklerin iradesine ve kararlarına saygı duyan bir yaklaşım bekliyoruz.”

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Gençlerden Üstel'e tepki...Devletin geleceğini ipotek altına alıyorsunuz!09 Eylül 2025 Salı 17:27
  • CTP Eğitim Komitesi: Seçim telaşları, eğitimde derin yaralar açmaya devam ediyor09 Eylül 2025 Salı 15:55
  • KKTC’de Göç Yönetimi konusunda dijital dönüşüm konusunda teknik toplantı09 Eylül 2025 Salı 14:47
  • Ülke Genelinde İkamet Kontrolleri: 5 Kişi Tutuklandı09 Eylül 2025 Salı 14:35
  • Boğazköy’de Restoran Önünde Şiddet ve Rahatsızlık Olayı09 Eylül 2025 Salı 14:34
  • Henüz 3 aylıktı... Ölüm nedeni belirlendi...09 Eylül 2025 Salı 13:57
  • Yer Çatalköy: Aracında ölü bulundu09 Eylül 2025 Salı 13:46
  • KAMU-İŞ’ten sert uyarı: Bakan ve müdürleri mahkemeye vereceğiz09 Eylül 2025 Salı 13:28
  • Korgeneral Bedrettin Demirel'in oğlu, gelini ve torunu Kıbrıs TMT Mücahitler Derneğini ziyaret etti09 Eylül 2025 Salı 13:18
  • YSK'dan açıklama: Cumhurbaşkanlığı Seçimi için adaylık başvuruları cuma günü09 Eylül 2025 Salı 13:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti