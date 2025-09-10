Hasgüler: “Tatar toplum lideri olamadı”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, Kuzey Kıbrıs TV’de Seval Oyaltan’ın sunduğu “Tarafsız Bakış” programına konuk oldu.

Hasgüler, Tatar dönemini değerlendirirken, “Cumhurbaşkanlığı bizde toplum liderliğidir. Her şeyden önce bizi uluslararası alanda temsil eder. Ancak Ersin Tatar bir toplum lideri vasfı gösteremedi. Kıbrıslı Türklerin kimlik tehdidiyle, gelecek kaygısıyla, gençlerin sorunlarıyla ilgilenmedi. Halkın temsilcisi olmaktan çok Türkiye’nin temsilcisi gibi davrandı. Nitekim yalnızca muhalifler değil, ona oy verenler de kendisinden yaka silkmiş durumda. Türkiye’nin de artık onun gibi bir figüre ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum, aday bile olmaması gerekirdi” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklarımızı talep etmeliyiz”

Programda, sosyal medyadaki “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönmeliyiz” çıkışını da açıklayan Hasgüler şunları söyledi: “Aslında böyle diyerek Crans Montana sürecindeki federasyon mutabakatının göz ardı edilmesine tepki gösterdim. 1959-60 antlaşmalarıyla kazanılmış haklarımız var. Kıbrıs Cumhuriyeti kurumlarındaki bu haklarımızı talep etmeliyiz. Elbette federasyonu da konuşmaya devam edeceğiz. Ben federasyonu reddetmiyorum ama süreci hızlandırmak için Kıbrıs Cumhuriyeti ile işlevsel adımlar atmak gerektiğini söylüyorum” dedi.

Hasgüler, nüfus yapısındaki bozulmaya dikkat çekerek, “Bugün nüfusumuzun yüzde 10’u Türkçe bilmiyor. Demografi altüst oldu, Kıbrıslı Türkler kendi vatanlarında azınlık olma tehdidi altında. Ağzımızdan düşürmediğimiz egemenliğimizi kimlerle paylaştığımızı bile bilmiyoruz. Böyle devam ederse zaten çözüm imkânsız hale gelecek. Federasyon mu iki devlet mi tartışmalarının hiçbir anlamı kalmayacak” uyarısında bulundu.

“Mülkiyet adil çözülmezse barış da olmaz”

5 Kıbrıslı Rum’un tutuklanması ve mülkiyet krizine de değinen Hasgüler, bu süreci “Türkiye’de yargının gerilemesinin bize yansıması” olarak nitelendirdi.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) çalıştırılmamasını eleştiren Hasgüler, “Tutuklanan Rumlar, daha önce AİHM’in de tanıdığı TMK’ya başvurmuşlardı. Buna rağmen hükümet de onlara davacı oldu. Bu, hükümetin kendi kurumunu tanımadığı anlamına gelir. Şunu da unutmamak lazım; Kıbrıs Cumhuriyeti de TMK’ya başvuran vatandaşlarına iyi gözle bakmıyor. Engeller çıkarıyor. Bizim de engel olmamız, komisyonu çalıştırmamamız hoşlarına gidiyor. Yani Rum egemenleri, bu yanlışta ısrar eden Ersin Tatar’ı ve UBP’yi alkışlıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde mülkiyet sorununu hızlıca çözmeye hazır olduklarını belirten Hasgüler, Annan Planı’ndaki “takas, iade ve tazminat” yöntemlerine işaret etti. Maraş konusunu da gündeme getiren Hasgüler, “Oradaki mülkleri sahiplerine iade edeceğiz, bölgeyi BM ve Kıbrıs Türk makamlarının ortak yönetiminde sivil yerleşime açacağız” dedi.

Türkiye ile ilişkiler konusunda da konuşan Hasgüler şunları söyledi. “Kıbrıs’a yaklaşım Türkiye’de iktidardan iktidara, dönemden döneme değişiyor. Yunanistan’da ise böyle değil. Yunanistan Kıbrıslı Rumların iradesine, aldıkları kararlara saygı duyuyor, hatta bu kararları sahipleniyor. Biz de Ankara’dan Kıbrıslı Türklerin iradesine ve kararlarına saygı duyan bir yaklaşım bekliyoruz.”