  • BIST 10540.23
  • Altın 4846.043
  • Dolar 41.2743
  • Euro 48.5281
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAPutin: Ukrayna'daki herhangi bir Batılı güç Rus ordusunun hedefi olacak

KAMU-İŞ’ten sert uyarı: Bakan ve müdürleri mahkemeye vereceğiz

» »
Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, kıdem tazminatı kriziyle ilgili, “Cuma’ya kadar uzlaşı sağlanmazsa pazartesi Maliye Bakanı ve müdürleri dava edeceğiz” dedi.
KAMU-İŞ’ten sert uyarı: Bakan ve müdürleri mahkemeye vereceğiz

Serdaroğlu, mahkeme kararlarına rağmen kıdem tazminatlarının ödenmemesini “hukuksuzluk” olarak nitelendirdi. “Devlete yük bindirmeyeceğiz, bundan sonra bu zararı yanlış yapan kişiler kendi ceplerinden ödeyecek” ifadelerini kullandı.

Kamu-İş Başkanı, Maliye Bakanı ve Hazine Dairesi yöneticilerinin keyfi uygulamalarına dikkat çekerek, “Mahkeme kararlarını uygulamamak suçtur. Eğer paran yok diyorsan, kapat dükkânı git” dedi.

Pazartesi kritik gün

Sendika, hükümete cuma gününe kadar süre tanıdı. Eğer bu süre zarfında bir uzlaşı masası kurulmaz ve çözüm adımı atılmazsa, pazartesi günü Maliye Bakanı ve ilgili müdürler hakkında bireysel dava süreci başlatılacak.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • YSK'dan açıklama: Cumhurbaşkanlığı Seçimi için adaylık başvuruları cuma günü09 Eylül 2025 Salı 13:16
  • Hristodulidis, Kuzey’de tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum’u Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ile görüştü09 Eylül 2025 Salı 12:19
  • Suçunu itiraf etti...09 Eylül 2025 Salı 12:12
  • Evden ve arabadan uyuşturucu fışkırdı09 Eylül 2025 Salı 12:05
  • Parayı kasa yerine cebine koydu...09 Eylül 2025 Salı 11:59
  • Girne’de Şok Olay: Zorla Alıkoyma ve Ciddi Darp Davası09 Eylül 2025 Salı 11:55
  • Pazartesi günü ders zili çalıyor09 Eylül 2025 Salı 11:40
  • Acil kan aranıyor09 Eylül 2025 Salı 11:36
  • Simon Aykut'un ailesi isyan etti: 75 yaşındaki kanser hastası 500 gündür tutuklu!09 Eylül 2025 Salı 10:36
  • Nazım Çavuşoğlu: KKTC'de rekor! Toplamda 29 okul kazandırdık09 Eylül 2025 Salı 10:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti