KAMU-İŞ’ten sert uyarı: Bakan ve müdürleri mahkemeye vereceğiz

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, kıdem tazminatı kriziyle ilgili, “Cuma’ya kadar uzlaşı sağlanmazsa pazartesi Maliye Bakanı ve müdürleri dava edeceğiz” dedi.

Serdaroğlu, mahkeme kararlarına rağmen kıdem tazminatlarının ödenmemesini “hukuksuzluk” olarak nitelendirdi. “Devlete yük bindirmeyeceğiz, bundan sonra bu zararı yanlış yapan kişiler kendi ceplerinden ödeyecek” ifadelerini kullandı.

Kamu-İş Başkanı, Maliye Bakanı ve Hazine Dairesi yöneticilerinin keyfi uygulamalarına dikkat çekerek, “Mahkeme kararlarını uygulamamak suçtur. Eğer paran yok diyorsan, kapat dükkânı git” dedi.

Pazartesi kritik gün

Sendika, hükümete cuma gününe kadar süre tanıdı. Eğer bu süre zarfında bir uzlaşı masası kurulmaz ve çözüm adımı atılmazsa, pazartesi günü Maliye Bakanı ve ilgili müdürler hakkında bireysel dava süreci başlatılacak.