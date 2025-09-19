  • BIST 11119.36
KKTC Merkez Bankası'dan 200 Baz Puanlık Faiz İndirimi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, nezdindeki Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı ile Türk Lirası reeskont iskonto ve avans işlemleri yıllık faiz oranlarında indirime gitti.
Türk Lirası hesaplarındaki faizler “200” baz puan aşağıya çekildi. Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruda, “vadelerinden bağımsız olmak kaydıyla, Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 38.00’den, yüzde 36.00’ya indirildi”. Merkez Bankası 29 Temmuz tarihinde de faizi yüzde 43.00’ten, yüzde 38.00’e indirmişti.

Döviz mevduat hesaplarında faiz değişikliği yapılmazken, döviz mukabili avans işlemlerinde uygulanan yüzde 46.00 düzeyindeki faiz oranı, yüzde 43.50 olarak yeniden düzenlendi.

Belirlenen yeni faiz oranları 18 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdi. Merkez’in faiz adımının ardından gözler, bankalardaki mevduat ve kredi faizlerinde indirim yapılıp-yapılmayacağına çevrildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikaları Kurulu (PPK) da 11 Eylül’de aldığı kararla politika faizinde 250 baz puanlık indirim yapmış, faizi yüzde 43’ten yüzde 40.50’ye çekmişti.

REESKONT İŞLEMLERİNDEKİ FAİZLER

KKTC Merkez Bankası’nın faiz oranları hakkında yaptığı duyuruya göre ayrıca, Türk Lirası olarak tanzim edilen ticari senetler karşılığında Merkez Bankası tarafından yapılacak, “reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı” yüzde 46’dan yüzde 43.50’ye düşürüldü.

Yeni düzenlemeye göre, TL olarak tanzim edilen sanayi, ihracat, turizm, eğitim ve tarım sektörleri senetleri karşılığında yapılacak “reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları” yıllık yüzde 39.50’den yüzde 38.00’e indirildi. Küçük esnaf senetlerinin iskonto faiz oranı ise yıllık yüzde 37.50 yerine yüzde 36.00 olarak yeniden belirlendi.

 

