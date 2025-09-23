KTGB’den Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Açık Oturum Çağrısı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılan adaylara yeniden açık oturum çağrısında bulundu.

Birlik, adayların KTGB kompleksinde bir araya gelerek fikirlerini kamuoyu ile paylaşmalarını ve seçmenlere neden tercih edilmeleri gerektiğini anlatmalarını istedi. Açık oturumun moderatörlüğünü KTGB’nin üstleneceği belirtilerek, gazetecilerin adaylara soru yönelteceği ve taraftarların da sınırlı oranda katılacağı programın en demokratik yayın olacağı vurgulandı.

KTGB ayrıca, adayların davet edilmeleri halinde seçimle ilgili diğer programlara birlikte katılmalarının demokrasiyi zenginleştireceğini hatırlattı.