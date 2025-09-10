KTÖS: Okullarda fiziki, personel ve teknolojik eksiklikler eğitimi tehdit ediyor

KTÖS, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Okulların yarısında tadilat devam ederken, öğretmen ve teknolojik donanım eksikliklerinin eğitim hakkını zedelediği vurgulandı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde okul yöneticileri ve temsilcileri aracılığıyla gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Anket, okulların fiziki koşulları, öğretmen ihtiyacı ve teknolojik donanımlarıyla ilgili ciddi eksiklikleri ortaya koydu.

OKULLARIN YARISI TADİLAT HALİNDE

Ankete göre okulların %57’sinde yeni eğitim-öğretim yılı öncesi devam eden ve henüz tamamlanmamış tadilat çalışmaları bulunuyor. Bu çalışmalar, sınıfların boyanması, tuvaletlerin yenilenmesi ve bahçe düzenlemelerinden, okul binalarının yıkılıp yeniden yapılmasına kadar farklılık gösteriyor. Ayrıca okulların %21’inde konteyner sınıflar yer alıyor. KTÖS, bu durumun geçici olması gereken çözümlerin kalıcı hale getirildiğini gösterdiğini belirtti.

ÖĞRETMEN VE PERSONEL EKSİKLİKLERİ

Sendika, eğitimde nitelikli kadroların önemine dikkat çekti. Ankete göre:

Okulların %57’sinde psikolojik danışman ve rehber öğretmen bulunmuyor.

%47’sinde özel eğitim öğretmeni ihtiyacı var.

Öğretmen yardımcıları konusunda ciddi yetersizlik yaşanıyor; mevcut gayrı yasal istihdamların yanı sıra 25 öğretmen yardımcısına daha ihtiyaç bulunuyor.

Özel eğitim ve rehberlik alanındaki eksiklikler, bu hizmetlere ihtiyaç duyan öğrencilerin eğitim hakkını doğrudan etkiliyor.

TEKNOLOJİK VE DONANIM EKSİKLİKLERİ

Anket sonuçları, okulların büyük kısmının çağdaş eğitim için gerekli donanımdan yoksun olduğunu ortaya koydu. Buna göre:

Okulların %55’inde akıllı tahta bulunmuyor.

%47’sinde teknoloji destekli özel eğitim araçları eksik.

%43’ünde ses sistemi yok.

%38’inde internet altyapısı yetersiz.

Öğrencilerin bilgisayara erişimi %38 oranında eksik.

KTÖS, bu durumun eğitimde fırsat eşitsizliğini derinleştirdiğini vurguladı.

GENEL SORUNLAR

Sendika, okullarda genel olarak şu sorunların öne çıktığını belirtti:

Öğrenci ve okul güvenliği yalnızca okul yönetimlerine bırakılıyor.

Kalabalık sınıflar eğitimin niteliğini düşürüyor.

Yeterli sayıda münhal açılmaması, öğretmen motivasyonunu azaltıyor.

Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin tanılama süreci velilerin rızasına bırakılıyor.

Sosyal ve sportif alanlar, oyun parkları ve gölgelik alanlar yok denecek kadar az.

KTÖS’ÜN TALEPLERİ

Sendika, eğitim yılı öncesi taleplerini şöyle sıraladı:

Tadilat ve tamiratlar eğitim yılı başlamadan tamamlanmalı, yarım inşaat halinde okul açılmamalı.

Konteyner sınıflar kaldırılmalı, yerine kalıcı derslikler yapılmalı.

Her okula tam zamanlı rehber öğretmen ve özel eğitim öğretmeni atanmalı.

Okullardaki teknolojik donanım eksiklikleri giderilmeli, tüm öğrencilere fırsat eşitliği sağlanmalı.

Öğrenci ve okul güvenliği yalnızca okul yönetimlerinin inisiyatifine bırakılmamalı, tüm paydaşların katkısıyla belirlenecek eğitim politikalarıyla desteklenmeli.

KTÖS, paylaştığı verilerin okulların ve eğitim sisteminin içler acısı durumunu ortaya koyduğunu belirterek, nitelikli kamusal eğitim hakkı ve öğretmenlerin emeği için mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.