Kumyalı'da izinsiz av: 2 asgari ücret ceza kesildi

Kumyalı’da izinsiz av yapan O.Ö.’nün evinde 2 keklik, 2 yaban tavuğu ve 23 cikla kuşu bulundu; yasaya aykırı davranıştan dolayı iki asgari ücret ceza uygulandı.
Kumyalı’da izinsiz av: 2 asgari ücret ceza kesildi

Kumyalı’da 18 Eylül 2025 tarihinde, O.Ö. (E-50) isimli şahsa ait ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, derin dondurucu içerisinde av mevsiminin sona ermesinden sonraki 90 gün içinde tüketilmemiş 2 keklik, 2 yaban tavuğu ve 23 cikla kuşu bulundu.

Emare olarak alınan kuşlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, O.Ö.’ye Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası gereğince iki asgari ücret tutarında sabit para cezası kesildi.

